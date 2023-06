Krause má splněn jeden ze snů. V Liberci nastoupal výše než na Mt. Blanc

Martina Krauseho běhání doslova posedlo. Když ho nebrzdí zranění, nazuje boty a vyráží na své oblíbené trasy denně. Jak sám říká, s jídlem roste chuť. A to až do takové míry, že se začal věnovat extrémním běhům. Nedávno okusil závod Ještěd 24 Summer. Sportovci v něm mají za 24 hodin mají co nejvíce krát vystoupat na tento monumentální kopec nad Libercem.

Znojemský sportovec Martin Krause miluje běhání. Naposledy se zúčastnil extrémního závodu Ještěd 24 Summer v Liberci. | Foto: se svolením Martina Krauseho