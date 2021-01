Extraligové stolní tenistky Moravského Krumlova nastoupily k zeleným stolům naposledy na začátku října. Od té doby nemohly kvůli vládním opatřením ani pořádně trénovat. Nyní opět uchopí raketu do ruky. Vedení České asociace stolního tenisu (ČAST) dostalo výjimku od ministerstva zdravotnictví. Tuzemské nejvyšší ligy se tak rozběhnou. Mužská již začala, ženská prodělá restart o předposledním lednovém víkendu.

Něžné pohlaví však čeká oproti pánům tvorstva upravený systém zápasů. Z dvoukolového jej představitelé ČAST seškrtali na jednokolové. "Následovat by mělo play-off, do kterého se kvalifikuje prvních osm týmů," upřesnil trenér Jindřich Bíla. Jeho svěřenkyně drží v extraligovém žebříčku právě osmé místo.

Sám by kvůli nařízeným restrikcím byl raději za zrušení ročníku 2020/2021. Účastníci zápasů musí být testováni na přítomnost koronaviru co dva dny. "Nejen hráčky, ale také všechny trenéry, rozhodčí, organizátory čeká testovací maraton. A to všechno po takřka čtvrt roce bez tréninku a kvůli zápasům bez diváků. Z mého pohledu je to plýtvání časem, penězi a energií," zněl rozlíceně Bíla.

S děvčaty začíná trénovat až tento týden. "Od poloviny října, kdy byla vnitřní sportoviště uzavřena, jsme s výjimkou dvou týdnů v prosinci, kdy byla vládní omezení zmírněna, netrénovali," ujasnil hlavní stratég Jihomoravanek.

Pilovat kondici však s týmem TT MK nebude ukrajinská reprezentantka Anastasiya Dymytrenko, s níž klub z města nad řekou Rokytnou rozvázal smlouvu kvůli potížím s cestováním. Další cizinka v dresu Krumlova, Ruska Ekaterina Chernyavskaya, naopak zůstane k dispozici. "Dymytrenko nakonec v našem dresu neodehrála ani jeden zápas. Katya žije už dlouhodobě v České republice, tak u ní je to bez problémů," uvedl Jindřich Bíla.

Cílem TT MK je zvítězit v každém klání. "I když v současné situaci je těžké cokoliv plánovat. Pokud se soutěž skutečně dohraje, rádi bychom byli mezi osmičkou týmů ve vyřazovací části," dodal trenér Moravského Krumlova.

První zápasy odehrají jeho svěřenkyně v pátek dvaadvacátého ledna na půdě Vlašimi, o den později zavítají do haly Sparty Praha. Nejbližší domácí souboj absolvují pátého února proti celku Dobrého.