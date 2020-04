Organizátoři očekávají stoupající zájem díky tomu, že minulou středu vláda povolila využívání venkovních hřišť pro individuální činnosti. "Musíme upravit pravidla. Sportoviště jsou už otevřená. Musíme to konzultovat s městem, ovšem do pár dní bychom vše chtěli spustit tak, aby se chodilo hrát maximálně ve dvou lidech," řekl předseda Discgolf klubu Moravský Krumlov Jakub Kudrna.

Před měsícem se na startovní listinu turnaje zapsalo patnáct zájemců. Kudrna však pozoruje ve městě nad řekou Rokytnou vzrůstající zájem o discgolf. "Počet nových přihlášek jsem zatím nekontroloval, ovšem když se chodíme projít do zámeckého parku, kde je hřiště, vídáme nové lidi či rodiny s dětmi, jak hrají discgolf. Myslím si, že by je to mohlo přilákat," dodal Kudrna.

Svůj podíl na vzrůstající popularitě tohoto sportu mezi Krumlovany má podle Kudrny na svědomí skutečnost, že lidé nemohou hrát kolektivní sporty jako fotbal. "U discgolfu je dostatek pohybu. Když sportovci nemohou jít nikam spolu, tak je náš sport dobrým řešením. Co vidím, tak hráči dodržují veškerá hygienická pravidla a rozestupy. Jedná se o dobrý impuls!" uzavřel předseda klubu.