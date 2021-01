Florbalista Tomáš Kucharič patří k dlouhodobým oporám florbalistů TJ Znojmo Laufen. Ve městě nad řekou Dyjí hraje už přes dvanáct roků. S týmem zažil postup do superligy i pád o soutěž níže. Jihomoravané naposledy vyběhli na palubovku v polovině loňského října, kdy doma porazili 9:8 v prodloužení mančaft Sokola Jaroměř. Kucharič tenkrát vstřelil Východočechům hattrick.

Na další gól ovšem musel čekat několik týdnů, jelikož první ligu přerušila nyní již všem známá opatření. Sedmý nejlepší kanonýr první ligy však neskóroval ve své soutěži, ale o třídu výše v dresu superligových Pardubic. Tam odešel na prosincové hostování. "Musím poděkovat vedení Sokolů za to, že jsem mohl trénovat a zahrát si opět superligová utkání. Střelecky jsem sice nijak neexceloval, ale celkově své působení hodnotím pozitivně," uvedl Kucharič.

Nejvíce ocenil možnost naplno pilovat florbalové dovednosti a aktivně hrát. Během šesti duelů si připsal jednu branku. "Rozhodně mě mrzí, že se nepovedlo bodovat v domácím zápase s Ostravou a v televizním utkání s Hattrickem Brno. V obou utkáních, která jsme prohráli shodně 4:6, se bodovat dalo. Pardubice jsou prakticky ve stejné pozici, v jaké bylo Znojmo při svém působení v superlize a každý bod je pro ně nesmírně důležitý," porovnal útočník Laufenu.

Svízel viděl hlavně v rychlosti, s jakou hostování proběhlo. Kucharič musel po čtyřech trénincích naběhnout na palubovku v ligových zápasech. "Než se hráč sehraje s novými spoluhráči, naladí se na stejnou notu , zvykne si na novou roli a zapadne do systému určitě nějaký čas trvá. Cítil jsem, že by se to postupně zlepšovalo, ale necelý měsíc je dost krátká doba na to, aby si všechno sedlo," uznal Kucharič.

Na pardubické tréninky a zápasy vždy dojížděl z jihu Moravy. Za měsíc najel bezmála pět tisíc kilometrů. Dokonce vybíral i zbývající dovolenou, již spotřeboval na cestování. "Na trénink mi to trvalo skoro dvě a půl hodiny. Když byla mlha a náledí, tak i déle. Potom dvě hodiny trénink a cesta sta domů. Vše třikrát týdně a o víkendu cesty na utkání," vypočetl forvard TJ.