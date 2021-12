Chci hrát víc se ženami, ale limituje mě věk. Nadal je přátelský, říká Bejlek

Zdejší tým TT MK drží v současnosti druhou příčku v tuzemské nejvyšší soutěži žen. „S našimi dosavadními výsledky jsem velmi spokojená. Současné druhé místo v lize, podle mě, odpovídá realitě. věřím, že dobrým týmovým duchem a dobrou hrou je v rozhodující chvíli dokážeme udolat a do Krumlova přivezeme trofej,“ burcovala Bálint.

Lepší klub

Její původ je spjat s Rumunskem, kde se narodila příslušníkům tamější maďarské menšiny. Přesto nyní je hrdou Maďarkou. „Území, na kterém jsem se narodila, bylo až do první světové války Maďarsku a rozhodně se cítím jako Maďarka. Rumunštinu jsem se začala učit, když mi bylo deset let, protože jsme se kvůli tomu, abych mohla hrát stolní tenis v lepším klubu, přestěhovali do města daleko od domova. Teprve tam jsem potřebovala rumunštinu, ale vždy jsem chodila do maďarských škol,“ dodala sportovkyně.

Zemi Drákuly reprezentovala ve stolním tenisem jako juniorka. „V rumunském národním týmu jsem prožila dobré a úspěšné roky. Získala jsem celkem devět evropských medailí a mám spoustu hezkých vzpomínek. Ale rozhodně je pro mě jiný pocit nosit dres vlastního národa,“ líčila Bálint.

Ambiciózní cíle

S její kariérou u maďarské reprezentace je to nyní padesát na padesát. „Nyní je mým největším cílem usadit se mezi čtyřmi nejlepšími hráčkami v národním týmu. Momentálně se pohybuji na třetím až pátém místě v závislosti na aktuální formě a výsledcích. Ráda bych se pravidelně účastnila Mistrovství Evropy a světa, aniž bych se musela strachovat o svou nominaci. K tomu si musím zajistit třetí místo,“ uvedla usměvavá blondýnka.

Zato v dresu Moravského Krumlova jí štěstěna přeje. Naposledy obsadila začátkem prosince páté místo na mezinárodním turnaji Finlandia Open 2021, v úvodním turnaji Ligy mistrů v Linci porazila nasazenou světovou šestnáctku Sofii Polcanovou. „Pro mě je velmi důležité a motivující, pokud má klub pro sezonu ambiciózní cíle a nejen ‚udržet se v lize‘. O mé práci v klubu mohu říci, že se snažím ze všech sil a zatím jsem se svým výkonem, až na pár zápasů, spokojená,“ uzavřela Bállint.