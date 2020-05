Dříve hrála hokej. Dvaadvacetiletá Viktorie Bulínová postupem času přešla k thajskému boxu. Loni získala tři medaile na světových šampionátech. Koncem února její úsilí ocenili i hlasující v anketě Sportovec okresu Znojmo za rok 2019, v níž získala nejvyšší ocenění. „Ve Znojmě vedou sporty jako hokej, florbal, fotbal či plavání. O bojových sportech se tady moc nemluví. Doufám, že se díky tomu rozroste povědomía podpora bojových sportů,“ říká Bulínová v rozhovoru pro Znojemský deník.

Loni jste zažila zatím nejúspěšnější ročník kariéry. Získala jste tři medaile na světových kláních. Plánovala jste i letos účast v mezinárodních soutěžích?

Letos byly plány veliké. V červnu mě v Abú Dhabí mělo čekat Mistrovství světa IFMA, v srpnu potom Akademické Mistrovství světa IFMA v Kazachstánu. Bohužel jsou obě akce odložené na neurčito. V listopadu se má konat Mistrovství Evropy v Ázerbajdžánu a snad do té doby bude situace příznivá a akce se uskuteční.

Koronavirus vám však plány překazil. Stihla jste si do března zápasit?

Bohužel nestihla. Poslední zápas jsem měla v listopadu na mistrovství Evropy. Od prosince jsem se připravovala na březnový zápas na Muay Thai Evening 11 v Trenčíně s Monikou Chochlíkovou, nejúspěšnější Slovenskou muaythai zápasnicí, který byl dva týdny před galavečerem zrušen kvůli korona viru. Celá akce se tak přesunula na září.

HLUBŠÍ VÝZNAM

Jak se na ni připravujete? Fitness centra už jsou otevřená. Chyběla vám tělocvična?

Po celou dobu uzavření Gladork Gymu (znojemské fitness centrum, kde Bulínová trénuje – pozn. red.) jsem trénovala doma. Pracovala jsem na věcech, na které nemám během sezóny čas, a učila se nové věci. Do doby prvního tréninku po otevření Gladorku mi nedocházelo, jak moc mi chyběl kolektiv a čistě tréninky muay thai. Jsem ráda, že zase mohu trénovat. Cením si teď tréninků o dost víc. Chvílemi jsem už upadla do stereotypu tréninkového tempa. Teď má trénink pro mě zase hlubší význam. Je to balzám na duši.

Na konci února jste získala titul pro nejlepšího sportovce regionu v rámci ankety Sportovec roku 2019. Překvapila vás nominace a následný zisk prvenství?

Zisk prvenství mě velice příjemně překvapil. Ve Znojmě vedou sporty jako hokej, florbal, fotbal či plavání. O bojových sportech se tady moc nemluví. Byla jsem ráda, že byly oceněny mé úspěchy na mezinárodní scéně v muay thai, kterých by nebylo možná dosáhnout bez mého domovského klubu, Valetudo RK Znojmo. Doufám, že se díky tomu rozroste povědomí a podpora bojových sportů ve Znojmě.

HOKEJOVÁ ZKUŠENOST

Který okamžik ve vaší kariéře byl pro vás klíčový? Co vás posunulo dále?

Klíčových momentů bylo více. První takový moment byl po prvním zápase, kdy jsem věděla, že muay thai bude pro mě ten pravý sport. Dalo by se říci, že každá prohra je pro mě klíčovým momentem. Vždy mi ukáže mé rezervy a směr, kam dále můžu růst. Samozřejmě, ponaučení si beru i z výher. Ale ty si teď snažím více užívat, na rozebírání chyb je vždycky času dost později.

Dříve jste hrála hokej. Nyní děláte muay thai. Oba jsou sporty rozdílné, přesto brané většinou jako mužská záležitost. Nepotýkáte se s předsudky, že toto by žena neměla dělat?

S předsudky se často nepotýkám a nebo je možná spíše nevnímám. Je to moje rozhodnutí. A proč bych nemohla dělat něco co mě baví a naplňuje?

CITLIVÝ ČLOVĚK

V hokeji působíte i jako rozhodčí. Mají z vás hráči respekt?

Teď už bych se nebála použít minulý čas. Kvůli časovému vytížení jsem si dávala na rok pauzu od pískání, ale na návrat do pruhovaného dresu to zatím moc nevidím. Na ledě jsem vždy působila drobným dojmem a o mé zálibě v bojových sportech věděli jenom někteří jedinci, takže to na respektování nemělo skoro žádný vliv. Hráči většinou bývali rozumní, až na pár výjimek. Větší problém byl spíš na straně některých rodičů a trenérů. Párkrát jsem se o sobě dozvěděla zajímavé věci. Bohužel jsem neměla dost silný žaludek na to, aby mě ty škaredé připomínky neranily. Jsem sice zápasnice, ale také jsem dost citlivý člověk. Tyto zkušenosti mi nejspíše celé pískání znechutily.

Viktorie Bulínová

Narodila se 21. dubna 1998. Závodí v thajském boxu, dříve hrála hokej. Loni získala stříbro na ME v Minsku, bronz na MS v Bangkoku či zlato na European Open v Rize. Studuje na Masarykově univerzitě v Brně.

Sport se prolíná vaším životem. Vaši bratři hráli také hokej. Studujete Fakultu sportovních studií Masarykovy univerzity. Jste závislá na pohybu?

Pohyb se stal součástí mého života. Když nemůžu z nějakého důvodu cvičit, je to pro mě trestem. Když ještě navíc vím, jaký pozitivní efekt má pohybová aktivita na zdraví člověka a prevenci civilizačních onemocnění. Přála bych si, aby více lidí v dnešní době mělo pozitivní vztah k pohybu.

CELKOVĚ KLIDNĚJŠÍ

Muay thai není pouze o kopání, obsahuje i filozofii, k soupeřce musíte mít respekt.

Myslím si, že díky muay thai mám lepší volní vlastnosti. Když si dám nějaký cíl, dokážu si nastavit plán, který budu dodržovat. To mi pomáhá například v přípravě na zkoušky na vysoké škole. Jsem pečlivý člověk a vím, že když se budu snažit něco obejít, budu obcházet akorát sama sebe. Nikdo se za vás nic nenaučí, nikdo za vás nebude trénovat a nikdo za vás nebude držet dietu. Také jsem díky tréninkům celkově klidnější. Na tréninku se můžete hezky vybít, uklidnit a endorfiny z fyzické aktivity vám taky zvednou náladu. Takže bych řekla, že se muaythai prolíná mým životem v dobrém světle. Mamka by akorát namítla, že už nemám tak hezký nos. Ale s tím samozřejmě nesouhlasím. (smích)

Jak probíhá vaše příprava na závody? Přeci jen jste nejlepší českou thaiboxerkou do čtyřiapadesáti kilogramů. Musíte dodržovat přísnou životosprávu?

Můj tréninkový týden vypadá po většinu roku podobně. Trénují od pondělí do soboty a neděli si nechávám volnou. Podle fáze přípravy a časových možností mívám jeden až dva tréninky denně. Čím více se blížím zápasu, tím mívají tréninky ostřejší tempo. Týden před zápasem bývá už většinou volnější. Kvůli váhovému limitu se přípravou prolíná i redukční dieta. Když se chystám na profesionální zápas, kde je vážení den před zápasem, shazuji v posledním týdnu přípravy dva až tři kilogramy. Když se ovšem chystám na mistrovství světa nebo Evropy, snažím se svoji váhu co nejvíce přiblížit čtyřiapadesáti kilogramům, protože se zde v každý den zápasu převažuje. Dietu si plánuji sama, protože studuji na Masarykově univerzitě obor regenerace a výživa ve sportu, který prohlubuje mé znalosti, co se týče stravy a pohybu.