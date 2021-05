Už přecházel z japonské organizace Rizin, kde získal i obhájil titul, do UFC jako hvězda. A ve dvou zápasech v nejprestižnější světové organizaci smíšeného bojového umění MMA Jiří Procházka prokázal, že se takovým renomé pyšní oprávněně. Jeho sen je titul v polotěžké váze do 93 kilogramů, ovšem aby o něj usiloval už ve třetím duelu v UFC? To přijde i samurajovi z Hostěradic na Znojemsku nečekané.

Rozhodující moment. Jiří Procházka porazil Dominicka Reyese | Foto: UFC

Ovšem poté co knokautoval Američana Dominicka Reyese v hlavním zápase turnaje UFC on ESPN 23 v Las Vegas si hlasitě řekl o titulový souboj. „Když jsem si sedl po zápase s mikrofonem a povídali mi, že půjdu o titul, na rovinu jsem si říkal: Sakra, jdeme o titul. Přišlo mi to rychlé,“ pronesl Procházka po příletu do Prahy.