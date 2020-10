Skvadra z městečka kousek od Znojma nyní drží v tabulce jihomoravského oblastního přeboru žen třetí místo. Děvčata se dala dohromady po dlouhé době, pilovat taktiku začala měsíc před startem soutěže. „Trénink jsme odstartovali v srpnu. Holky začaly úspěšně, když první zápas proti Moravské Slavii Brno vyhrály 16:12,“ přiblížila za celek Tělovýchovné jednoty (TJ) Miroslav Eva Opálková.

Vítězné body braly Miroslavanky i v dalších dvou duelech. Na konci září zdolaly 15:11 odvěké rivalky z nedalekých Olbramovic a v polovině října porazily oddíl Jiskry Humpolec 15:13.

Skvělá škola

Zkušeným hráčkám pomáhají v poli mladší sportovkyně. „Jelikož nás tolik nebylo, spojily holky síly s dorostenkami. Pro ně je to skvělá škola, když hrají se ostřílenými ženami. Tým by mohl několik let vydržet, je to na dobré cestě,“ proklamovala Opálková.

Poslední zápas první poloviny sezony jim překazila nařízení spojená s bojem proti nemoci covid-19. Třetí říjnovou neděli měly Jihomoravanky nastoupit na hřišti Chropyně. „Jestli se něco bude dít, je ve hvězdách. Celorepubliková liga národní házené se zcela zastavila. Podzimní část byla ukončena a pokud stav dovolí, vše se rozjede až na jaře. Teď můžeme tajně doufat, že se to vrátí do normálu,“ litovala obránkyně s přezdívkou Vogo.

Eva Opálková absolvovala během druhého říjnového víkendu v roli rádce i turnaj přípravek v Brně. Jednalo se o poslední možnost, kdy si miroslavské děti mohly vyzkoušet ryze český sport. „Hráli tam malí prvňáci a druháci. Chudáci (smích – pozn. red.) se těšili a nevěděli, na kterou stranu hřiště běžet. Ale byl to zážitek. Děti se snažily, byly nabuzené. I potom se chtěly scházet a nikdo jim to nedovolil, což byla hrozná škoda,“ smutně dodala Opálková. Přese všechno neztrácí naději. „Doufáme, že ani ti malí neztratí zájem o národní házenou po nějaké delší pauze,“ uzavřela organizační pracovnice klubu.