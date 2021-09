Letos Buldové zdolali v pětičlenném týmu sedm set devadesát schodů dominanty města nad řekou Dyjí 04:15.81. „Jsme samozřejmě rádi za vítězství, ale důležitější pro nás je, že jsme podpořili dobrou věc a zase se společně sešli,“ říká Bulín.

Běhá již několik let. Jako člen klubu Rabbits Znojmo absolvuje hlavně klasické závody. Extreme 790 bere jako zpestření. „Na klasickém závodě většinou víte co Vás čeká a jak se na to připravit,“ potvrzuje běžec.

Důležitou roli sehrává správná strategie. „U Extreme 790 potřebujete samozřejmě rychlost a sílu, ale tím, že trasa vede na kovových a dřevěných schodech, které jsou různě zatočené a široké, tak je to také o tom, jakou taktiku běžec zvolí a zrovna jak mu ten běh vyjde,“ líčí Bulín.

Dřevěný bonus

Skvadru, kterou letos dovedl k vítězství, tvoří zejména rodinní příslušníci. „Honza s Patrikem jsou bratři a společně s Tomášem jsme všichni bratranci. Pro letošní rok jsme k nám do týmu adoptovali Ondru Šrámka, který s námi běhá za Rabbits,“ upřesňuje sportovec.

Většina závodníků považuje za zrádné strmé dřevěné stupínky na vrcholu věže. Pro Bulína je nejhorší střední pasáž s dlouhými kovovými schody. „Zdají se mi nekonečné a vidina vrcholu se zdá být v nedohlednu. Dřevěné schody jsou už takový bonus, kde vyběhnu pár schodů a jsem v cíli, i když už výběh hodně bolí,“ uzavírá Bulín.

Extreme 790 proběhl letos již pošesté. Každoročně putuje výtěžek ze startovného na charitu. Letos organizátoři podpořili částkou více než třicet tisíc korun Denní stacionář sv. Damiána.