Na druhé místo extraligové tabulky vystřelila znojemské korfbalisty výhra 18:15 nad Českými Budějovicemi. Modří Sloni hostili Jihočechy doma druhou únorovou sobotu v rámci šestého kola tuzemské nejvyšší soutěže.

Znojemští korfbalisté (modří) porazili doma v rámci 6. kola extraligy tým Českých Budějovic 18:15. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Jihomoravané vstoupili do klání rychlými koši a první poločas ovládli 10:8. Po změně stran hostující družstvo pomalu dotahovalo skóre, ovšem v posledních minutách Znojemští odskočili třemi proměněnými šancemi na finálových 18:15 a pojistili si třetí výhru v sezoně.

Nejlepší střelkyní se stala Jitka Pavlíčková z šesti vstřelenými koši. "Bylo to náročné utkání, ale společně jsme to zvládli. Díky skvělé podpoře od fanoušků jsme dokázali držet naše vedení až do konce. Bez téhle podpory by to nebylo možné," řekla Pavlíčková.

Příští zápas absolvují Modří Sloni také doma. V sobotu 3. března vyzvou od třinácté hodiny tým Brna. To aktuálně drží v soutěžním žebříčku první místo s osmi body. Znojmo je druhé a bodů má šest.

