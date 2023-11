Třetím závodem aktuální sezony pokračoval na svatého Martina Znojemský běžecký pohár (ZBP). Vítězem se stal Vojtěch Čabala, mezi ženami byla nejlepší Natálie Hiklová.

Třetím závodem pokračoval na svatého Martina letošní ročník Znojemského běžeckého poháru. Sportovci měli za úkol za hodinu uběhnout co nejvíce kilometrů. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Organizátoři letošní ročník tradiční běžecké série oživili kláním, v němž závodníci měli za hodinu zdolat co nejvíce kilometrů na tartanu stadionu v Horním parku. Sportovci nesměli opustit atletický ovál, jinak by jim hrozila diskvalifikace. Aby to někteří ze zúčastněných zvládli, byla povolena chůze, indiánský běh nebo malá pauza na nabrání druhého dechu.

Prvenství uzmul Vojtěch Čabala, který za šedesát minut zaběhl 16 494 metrů. Mezi muži bral napříč kategoriemi druhé místo Martin Vintrlik výkonem 16 129 metrů. Třetí byl Josef Hrubý s 15 465 metry.

V kategorii žen brala zlato Natálie Hiklová výkonem 13 331 metrů. Druhá skončila znojemská Shannon Sivila s 13 192 metry. Bronz potom padnul do klína Julii Cibere, jež za hodinu uběhla 12 733 metrů.

Znojemský běžecký pohár pokračuje už v sobotu 2. prosince. V tomto termínu čeká závodníky Lahofer Run v Dobšicích. Perličkou letošního ročníku ZBP pak bude jako každoročně Vánoční běh Elektrokov Znojmo. Na jeho start se postaví borci a borkyně v pondělí 25. prosince v deset hodin dopoledne.