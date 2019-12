Svěřenci a svěřenkyně znojemského trenéra Jiřího Podzemského v letošní sezoně tuzemské nejvyšší soutěže ještě nepocítili radost z vítězství. Ze tří odehraných duelů jim nevyšel ani jeden. „Na trénincích máme oproti loňsku vyšší účast, takže to bude asi v naší psychice,“ přemýšlel hráč Modrých Slonů Patrik Nguyen.

Naproti tomu brněnským korfbalistům se daří. Celek z jihomoravské metropole má k dobru jeden zápas oproti týmu z města nad řekou Dyjí, třikrát zvítězil a trůní na čele soutěže.

Sami na sebe

Znojemští v neděli nastupovali do klání v roli slabšího soupeře, navíc bez zraněného hrajícího kouče Podzemského nebo Ivana a Jakuba Žákových. Start domácím utekl a hostující skvadra se dostala během chvíle na rozdíl desíti košů. „Potom jsme propad stáhli na sedm,“ řekl Nguyen, jehož tým odcházel z palubovky po prvních pětadvaceti minutách za stavu 8:15.

Brňané si do města kousek od rakouských hranic dojeli vyzkoušet taktiku, kterou chtějí použít v dalších zápasech. „Čekali jsme, v jaké sestavě vůbec Sloni nastoupí, protože měli spoustu zraněných. Něco jsme nacvičili. Ani jsme se nezaměřovali na soupeře, ale spíše na věci, jež bychom chtěli předvést v dalších kolech,“ prozradil trenér Korfbalového klubu Jakub Máša. Tým pod jeho vedením potvrdil roli favorita i ve druhém poločase,z něhož vytěžil nakonec o čtrnáct branek. „Soupeř odešel, když bylo skóre o více košů. My jsme prostřídali a nasadili mladé hráče. Bylo to odevzdané,“ přemítal Jakub Máša.

Modré Slony navíc poznamenaly bolístky. „Nebyli jsme v plné sestavě. Pořád nás teď provází zranění a nemoci, takže se to podepsalo na naší výkonnosti,“ shrnul Patrik Nguyen.

Odplata Hanákům

Ten se svými spoluhráči uvítá již v sobotu doma od půl sedmé večer ve sportovní hale v ulici J. F. Curie mančaft Prostějova. Znojemští by rádi Hanákům oplatili porážku 18:26 ze začátku listopadu. „Uvidíme, jak nastoupíme. Snad se nám jeden či dva hráči zotaví. Nastoupímev početnější sestavě a něco uhrajeme,“ doufal korfbalista Nguyen.

Modří Sloni Znojmo – KK Brno 16:30

Poločas: 8:15. Body Znojmo: Toufar J. ml. a Zábojová po 4, Veselý 3, Mostbeková 2, Křupal, Nguyen a Šebelová po 1. Body Brna: Faltýnková 12, Jemelíková 7, Skála 5, Bušík 2, Hák, Sahatciu, Ziegler a Zieglerová po 1. Rozhodčí: Uherka – Dušek.