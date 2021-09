Další ročník T-Mobile Olympijského běhu startuje ve středu a jeden ze dvou Zlatých závodů hostí vedle Prahy opět Brno. Letos se startuje v blízkosti sportovního areálu Komec a medaile v cíli rozdají olympionici Lucie Šafářová, Adéla Hanzlíčková, Jakub Tomeček nebo čerstvý vítěz z her v Tokiu v brokové střelbě Jiří Lipták.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.