„Celá sezona se ponese v duchu vzpomínek na něj. Byl součástí klubu a nejde zapomenout na to, co udělal,“ pravil znojemský kapitán Radim Matuš.

Kouč Fryčer si ve Znojmě získal oblibu u hráčů i příznivců. Klub pomohl vrátit do play-off elitní rakouské soutěže a vytvořil také oddané jádro týmu, kam patří i Matuš. „Cenil jsem si na něm lidskost a upřímnost. Vždycky říkal věci na rovinu, ať už byly příjemné, nebo naopak. Z většiny klubů jsem byl zvyklý, že mě třeba lidi plácali po zádech, jak je všechno dobré, ale ve skutečnosti si mysleli něco jiného. Navíc Frigo s náma šel třeba na kafé, i když se nedařilo. Vždy se snažil na špatných věcech najít něco pozitivního,“ vzpomenul Matuš.

Majitel klubu Pavel Ohera aktuálně řeší, jestli kouče Fryčera nahradí jiným trenérem nebo celek povedou dosavadní asistenti Tomáš Jakeš s Jiřím Berounem, kteří v klubu figurují už léta a byli pobočníky zesnulého trenéra. „Plány jsou a aktuálně tuto otázku řeší sportovní úsek. Pan Ohera měl s panem Fryčerem vizi, kterou chceme naplnit,“ pravil manažer klubu Petr Veselý.

Kompetence sportovního manažera si prozatím rozdělili Ohera s Jakešem a Berounem. „Aktuální posily jsou však ještě prací pana Fryčera“ poznamenal Veselý.

Nové akvizice vyhlédl převážně v první české lize. Ze Vsetína přichází forvard Sebastian Gorčík a obránce Jan Bartko, z Havířova útočník Radek Prokeš a z Frýdku-Místku ofenzivní zadák Filip Haman, syn legendy klubu Radka Hamana.

Jedinou zatím ohlášenou zahraniční posilou je vytáhlý švédský forvard Filip Ahl, jenž v minulém ročníku hrál s Bratislavou Capitals ICEHL. „Máme na něj výborné reference. Počítáme s ním do útoku k Vojtovi Němcovi a Tomáši Svobodovi. Je urostlý, měří přes 190 centimetrů, bude velmi dobrý v předbrankovém prostoru,“ představil posilu na klubovém webu Ohera.

Podle Matuše může současná situace klub semknout. „Těžko se to odhaduje, nic takového jsem ještě nezažil. Přišli jsme o specifického trenéra, po kterém zbude černá díra v srdci. Frigo by ale nechtěl, abychom se tím pořád trápili a řekl by, ať si jdeme pustit film nebo na sklenku vína. Věřím, že ta sezona bude pozitivní, když ji odehrajeme i za něj,“ řekl znojemský kapitán.

Klub od rakouských hranic uctí památku trenéra Fryčera také na dresech pro nadcházející sezonu.