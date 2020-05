Ostrov rváčů? Procházka čeká v UFC na výzvu

Tři písmena. UFC značí honosnou společnost, do které se podívají pouze vyvolení. V době pandemie koronaviru to platí dvojnásob. Ale pokud byste řekli, že zápasníci teď stejně jako ostatní sportovci nemají co dělat, mýlíte se. V kleci je živo. Populární organizace smíšených bojových umění už dokonce před pár dny uspořádala na Floridě turnaj.

Bojovník MMA Jiří Procházka. | Foto: Deník / Lubomír Stehlík