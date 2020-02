Na trať závodu, který je součástí Znojemského běžeckého poháru, vyrazí sportovci druhou březnovou sobotu z borotického areálu firmy na výrobu vína o půl jedenácté dopoledne. Pořadatelé z oddílu Rabbits Znojmo naplánovali pro závodníky trasu vedoucí zvlněným terénem po asfaltu mezi vinicemi. Ženy čeká jeden okruh o délce přes tři kilometry, muži si jej střihnout dvakrát.

Účastníky organizátoři rozdělí do kategorií podle věku. „Ženy mají skupiny do 34, od 35 do 44 a nad 45 let. Muži nastoupí v kategoriích do 39, od 40 do 49, od 50 do 59 a nad 60 let,“ upřesnila za Rabbits Znojmo Romana Smolková. Prezence závodníků proběhne mezi půl desátou a čtvrt na jedenáct. Startovné činí sto korun.