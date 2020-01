Konec základní části tuzemské nejvyšší soutěže nastane během prvního březnového víkendu a znojemští korfbalisté mají před sebou ještě šest zápasů. Jak prozradil hráč celku z města nad řekou Dyjí, Jan Toufar, cílem Jihomoravanů je dostat se do play-off, kam postupují první čtyři družstva. „Když je pět týmů, tak by bylo hrozné skončit poslední,“ řekl Toufar.

České Budějovice – Modří Sloni Znojmo 19:22

Poločas: 11:12. Body Českých Budějovic: Pešák 5, Vernarská 4, Krejčí 3, dos Santos Beatriz a Součková po 2, Bláha, Kohoutová a Procházková po 1. Body Znojma: Šebelová 5, Mostbeková, Nguyen, Podzemský a Simonidesová po 3, Toufar Jan ml. a Žák Ivan po 2, Žák Jakub 1. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Uherka – Vyroubal.

Ten si v sobotním utkání na palubovce Českých Budějovic připsal tři body z celkových dvaadvaceti. Znojemští tak o tři koše porazili aktuálně třetí mančaft tabulky. O den později si Modří Sloni střihli další kolo s nováčkem soutěže z Náchoda. Doma se s Východočechy přetahovali až do samotného závěru, o jeden koš však týmu z města od rakouských hranic vítězství uniklo – 21:22.

Podle Jana Toufara se na znojemském celku nepodepsala únava z předešlého duelu. „Prostě nám to nepadalo. Měli jsme spoustu šancí, které jsme neproměnili. Kdybychom je v prvním poločase přetavili v body, tak bychom Náchodu odskočili o větší rozdíl a bylo by to o něčem jiném,“ mrzelo korfbalistu.

Modří Sloni Znojmo – Náchod 21:22

Poločas: 11:10. Body Znojma: Nguyen, Simonidesová, Toufar Jan ml., Šebelová a Žák Ivan po 3, Mostbeková a Veselý po 2, Filipovszká a Zábojová po 1. Body Náchoda: Šmíd 6, Kolářová a Nováková po 5, Hurdálková a Štěpánová po 2, Hurdálková a Martinec po 1. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Bušík – Vávra.

Trenér hostí Radek Honzíček, jehož svěřenci porazili v sobotu vedoucí celek tabulky z Brna, viděl průběh nedělního střetnutí podobně. „Šlo o to, kdo dá první více košů. Myslím si, že to bylo férové. Hráči šli maximálně do krve a hráli z posledních sil. Je to boj. Víceméně máme stejně bodů jako Znojmo a dotáhli jsme se na ně. Chceme se hlavně dostat do první čtverky,“ shrnul lodivod náchodské skvadry.

Jak tvrdí Jan Toufar, soutěž je v letošním ročníku zcela vyrovnaná. „Všichni bojují,“ přikyvoval Toufar. On se svými spoluhráči do duelu s Východočechy nevstupoval s tím, že porazit nováčka bude jasná věc. „Už v sobotu ukázali své kvality, když porazili Brno, které má spoustu titulů. Určitě jsme si neříkali, že by se jednalo o lehkého soupeře,“ přemýšlel Toufar.

Modří Sloni nyní drží v extraligové tabulce čtvrté místo se čtyřmi body. Další klání sehrají na hřišti úřadujícího Korfbalového klubu Brno třetí lednovou neděli.