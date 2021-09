Hlavní důvod výměny kouče? Musilovo časové vytížení. Před měsícem se mu totiž narodil syn a momentálně dokončuje studium trenérské licence A. V zaměstnání se navíc dočkal povýšení.

Pětatřicetiletý stratég strávil u týmu téměř šest let. „Víťa odvedl na pozici u A mužstva obrovský kus práce a myslím, že jednou bude právem zapsán v klubové historii jako trenér, který dovedl Majlont z druhé ligy až do extraligy," uvedl místostarosta TJ Oldřich Knoz.

Do nejvyšší české soutěže Maloměřice postoupily v létě roku 2019, premiérovou sezonu ale kvůli koronavirové pandemii nedohrály. V minulém ročníku Musilovi svěřenci sice obsadili poslední místo, jenže vedení Českého svazu házené rozhodlo, že kvůli předčasnému ukončení nižších soutěží se složení extraligy nezmění.

Novou sezonu zahájili maloměřičtí házenkáři vítězstvím 30:19 s Hranicemi, pak prohráli s Lovosicemi 27:37 a s Plzní 18:48. „S většinou mužstva jsem jako trenér šlapal společnou cestu až šest let a ač to byl jeden velký posun vpřed, došlo nevyhnutelně ke vzájemnému opotřebení. Momentálně už cítím, že u hráčů nedochází kvůli mé účasti k adekvátní stimulaci a tréninkový proces nešlape, jak by měl. To vede k nižší výkonnosti, než na kterou mužstvo má," podotkl Musil.

Na jeho konec na střídačce se vedení Maloměřic chystalo už po minulé sezoně. „Byli jsme si vědomi, že k této situaci může kvůli očekáváným změnám v mém životě dojít, proto jsme se s Alešem Kolářem (hospodář oddílu - pozn. red.) snažili do týmu dosadit nového a adekvátně zkušeného trenéra, ale dva odpovídající kandidáti nás odmítli," líčil Musil, jehož po třetím kole české extraligy nahradil asistent Jiří Řezník.

Ten v minulosti oblékal dres KP Brno, dvanáct let hrál v zahraničních klubech v Německu a Rakousku. „Jmenování Jirky je logické. Je to sice dříve, než bylo záměrem a strategickým cílem oddílu, ale z hlediska koncepčního řešení je to dobře," prohlásil Musil.

Řezník byl asistentem u A mužstva víc než rok. „Za tu dobu zná prostředí současné extraligy a rovněž poznal do detailů mechanismy fungování našeho klubu. Nebojí se nikoho a ničeho, takže má z mého pohledu veškeré předpoklady pro úspěšné fungování v této pozici,“ vysvětlil Kolář, člen výboru.

Premiéru u maloměřického mužstva coby hlavní kouč si Řezník odbyl v sobotu v domácí hale, kam přijela favorizovaná Kopřivnice. Jeho tým jí podlehl 25:32, se soupeřem ztratil kontakt v závěru první půle, kdy ztratil šest branek. „Vydrží nám koncentrace pouze prvních dvacet minut zápasu a s tím se nedá vyhrávat. Bohužel se to nedá odstranit za jeden týden, ale jde o běh na dlouhou trať,“ zdůraznil nový lodivod Maloměřic, které čeká další extraligový zápas v sobotu na palubovce Dukly Praha.