Rosice ve šlépějích Líšně? Cítím se jak za Machálka, říká opora. Znojmo se souží

"Dlouho jsem hrával stopera. Moc často jsem se k brankám nedostal, vždy to bylo pár gólů. Teď jsem po zranění, tak mě trenéři uvolnili z této pozice do útoku, abych se rozehrál a rozběhal, a nějak to tam napadalo," říká skromně Šrubař.

Přímětický A-tým i díky jeho gólu porazil Tuřany 3:2. Vysoký muž si převlékl dres, aby ihned na to dal čtyři branky za "béčko" proti Šatovu, který Přímětičtí porazili 11:2. "Bylo to náročné. Třicet minut za áčko, jeden poločas za rezervu. Fyzička po tom zranění není taková, jako bývala. Pětasedmdesát minut na hřišti mi stačilo," přiznává kanonýr.

OBRAZEM: Cyklistický Lahofer Author Cup ovládl Moravec

Do společné kasy jej hattrick a další dvé branky přišly draho. "Dle sazebníku máme za hattrick poskytnout kvalitní láhev, takže hned po zápase jsem kluky podaroval," dodává Šrubař.

Sám doufá, že než ukončí kariéru, stihne podobný výkon zopakovat. "Není to však hlavní sen, nejdůležitější je, když budeme vyhrávat jako tým. Držíme se na špicích v našich soutěžích, jak áčko, tak béčko. Fotbal si užíváme, hrajeme jej pro zábavu," líčí borec.

Višňovský kanonýr Šuba úřadoval. Vlasaticím dal pět branek

Soupeř ze Šatova podle něj měl smůlu. "Přijeli k nám po třech kolech jako poslední tým tabulky, který ještě nevyhrál. Přímětice mají kvalitní rezervu doplněnou o kvalitní kluky. Myslím si, že budeme v sezoně na špici, a tak trochu to odnesl Šatov," uzavírá Šrubař.