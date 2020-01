Děti, které by si chtěly vyzkoušet volejbal, přivítají předposlední lednovou středu učitelé z přímětické základní školy Prokopa Diviše ve Znojmě. Pohybové testy, jež připravili pedagogové, se uskuteční od patnácté do sedmnácté hodiny a jsou určeny pro žáky a žákyně pátých tříd.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Zájemce o výuku ve sportovních třídách čeká měření výšky, váhy a dosahu ve stoji. Malí sportovci a sportovkyně dále prověří své dovednosti ve člunkovém běhu na šest krát šest metrů, skoku do dálky z místa či dosahu ve výskoku. Děti okusí i hod ze stoje jeden kilogram vážícím medicimbalem či míčovou obratnost zahrnující chytání a odhazování na čas do vymezeného prostoru. „Časová náročnost pohybových testů je patnáct až dvacet minut. Dále požadujeme datum narození, predikci tělesné výšky od rodičů, prarodičů a sourozenců a známky z českého jazyka a matematiky na konci uplynulého pololetí,“ uvedli představitelé Volejbalového klubu PFN Znojmo na svém webu. Mladé naděje si s sebou vezmou sportovní oděv a neklouzavé boty do haly.