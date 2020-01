Trojice zástupců znojemského oddílu Rabbits vyrazila třetí lednovou sobotu na brněnský Winter Run. Pro reprezentanty z města nad řekou Dyjí byl závod v jihomoravské metropoli zároveň prvním kláním letošního roku.

I přes teplotu kolem dvou stupňů Celsia vyrazili třetí lednovou sobotu běžci oddílu Rabits Znojmo na závod Winter Run do Brna. Ondřej Šrámek skončil patnáctý. | Foto: Facebook / Rabbits Znojmo

Irena Šinkovič si ve své kategorii doběhla pro páté místo. Nováček v dresu Rabbits, Ondřej Šrámek, skončil ve skupině mužů do třiceti let na patnácté příčce. „Běžel jsem to v čase 33:52 a skončil jsem celkově třiadvacátý ze tří set devíti běžců. Počasí bylo typické zimní kolem dvou stupňů Celsia. Dále panovala inverze a na cestách se objevil led, který dost často v některých místech trati zkomplikoval běh. Je to Winter Run,“ smál se po závodu benjamínek.