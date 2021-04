Sám Ducár před soubojem prohlásil, že v pozici outsidera nastupuje nejen papírově, ale také zkušenostně a výkonnostně. Právě tato role mu ale nakonec umožnila se před zápasem uvolnit a na duel se světovou boxerskou dvacítkou se patřičně zaměřit. „Myslím, že pozice outsidera musí vyhovovat každému. Lidé od vás nic nečekají, nejste ničím vázáni a každý si myslí, že prohrajete. V takovém případě můžete jen překvapit,“ vysvětluje.

Překvapení se ve Wembley ale nekonalo. I přes solidní výkon Ducár nakonec britskému soupeři podlehl 0:3 na body a ve svém čtrnáctém duelu v profesionálním ringu si tak připsal čtvrtou porážku. „Do zápasu jsem šel narychlo, soupeř absolvoval kvalitnější přípravu a šlo to znát. Byl tvrdý, silově dobře vybavený a měl výborný pohyb. Ten mi spolu s jeho silným úderem neumožnil rozjet lepší kombinaci, která by s ním otřásla,“ popisuje souboj, ve kterém na poslední chvíli nahradil Smithova krajana Deionema Jumahema.

Formu měl český boxer podle slov trenéra Michala Vančury ideální, a tak bylo jasné, že britskému soupeři nedá nic zadarmo. A i přesto, že by se výsledek mohl zdát poměrně jednoznačný, tomu tak nakonec bylo.

Kromě povedeného vstupu do duelu potrápil zápasník křížové váhové kategorie Smitha také v posledních třech kolech. „Vypadalo to, že prohrávám, a tak jsem chtěl vítězství otočit na svoji stranu. Věděl jsem, že bodově už to nedoženu, proto jsem to chtěl ukončit knockoutem ještě před limitem,“ objasňuje Ducár. Z kontinentálního titulu organizace WBA se však nakonec radoval domácí zápasník.

Po prohře se Smithem klesla česká jednička na čtyřicáté místo světového žebříčku. Přitom kdyby Ducár v Londýně vyhrál, mohl se poprvé zařadit mezi dvacet nejlepších na světě. „Duel už jsem ale zkouknul a myslím, že i přes porážku můžu být spokojený, o výkonech na takovéto úrovni se mi nikdy ani nesnilo. Teď se musím hlavně zaměřit na trénink a postupovat dál, abych do světové dvacítky nakouknul příště,“ přeje si.

Kdy to bude ale zatím Ducár neví. Po náročném londýnském souboji bude hlavně odpočívat, v dubnu neodjede ani na plánovaný přípravný zápas do Belgie. „Teď si dávám pauzu, odpočnout si musí nejen tělo, ale i hlava, souboje jsou psychicky náročné. A po deseti kolech musí zregenerovat mozek i po fyzické stránce, nějaké tvrdší údery tam byly,“ dodává devadesátikilový boxer.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ