Jak uvedl starosta Plenkovic, Alois Vybíral, závod byl rozdělen do několika kategorií. "Disciplíny postupně absolvovaly děti do sedmi let, od sedmi do deseti let, od deseti do patnácti let. Následovaly kategorie žen a dospělých mužů," vypočetl první muž obce.

Kategorii do sedmi roků ovládl Šimon Kutál. Mezi dětmi od sedmi do desíti let skončil první Martin Podsklan a skupinu mezi desíti až patnácti roky opanoval Jakub Votava.

V kategorii žen brala zlato Kateřina Illková. "Hlavní putovní pohár zůstal díky Petru Binderovi přeci jen doma, za což jsme opravdu rádi, i když se závodu účastnili i profesionální běžci," objasnil Vybíral.