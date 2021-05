Irena Šinkovič začala s běháním před dvěma lety. Po pár dnech tréninku v srpnu 2019 si zakoupila registraci na Pražský maraton. Akce měla proběhnout na jaře následujícího roku, ale s příchodem pandemie ji organizátoři zrušili.

Šinkovič se proto loni v květnu rozhodla, že devět měsíců tréninku nezahodí a dvaačtyřicet kilometrů dlouhou trasu absolvovala poprvé sama za 3 hodiny 48 minut. "Registraci jsem přesunula na letošek. Začala jsem opět pilovat kondici a Pražský maraton znovu zrušili a přesunuli na říjen," kroutila hlavou borkyně.

O prvním květnovém víkendu tedy nazula tenisky a individuálně pokořila maratonskou trať kolem Znojma. Přátelé ji ve snažení podporovali.

Silný vítr

"Říkali mi, že by to byla škoda zahodit, když už druhý rok za sebou nepojedu do Prahy. Přijeli kamarádky z Brandýsa nad Labem, z Olomouce, holky z Brna a i členové Rabbits Znojmo, za který běhám", vypočetla Šinkovič.

Letošní čas měla o kapánek horší. "Chtěla jsem mít lepší výsledek, ovšem foukal silný vítr. Místy dosahoval rychlosti až čtyřiačtyřiceti kilometrů za hodinu. Šílené…" oddechla si členka oddílu Rabbits.

Pomyslnou cílovou pásku přeťala, když ručičky na stopkách ukázaly 3 hodiny, 50 minut a 24 sekund. Kolega z klubu Rabbits ji asistoval na polovině trasy. "Fandili i mí rodiče a děti a manžel mě celou cestu doprovázel na kole. Na posledních osm kilometrů se ke mě přidal brácha, aby mě psychicky podpořil ve finiši," dodala Šinkovič.

Právě její sourozenec běhá Pražský maraton již dlouhá léta. "Doufám, že přesunutý termín v říjnu vyjde. Přála bych si zažít tu atmosféru, dav lidí, hrající Vltavu od Bedřicha Smetany. A samozřejmě to chci zaběhnout s bratrem," uzavřela běžkyně.