Dlouhou hráli ve znojemské sokolovně třetí ligu. Po deseti letech postoupili stolní tenisté oddílu KST Sokol Znojmo – Orel Únanov do druhé nejvyšší soutěže. Může za to koronavirus. Svaz totiž předčasně ukončil soutěže a Jihomoravané zvedli hozenou rukavici.

Druhá liga přiláká podle vedoucího postoupivšího mužstva Miroslava Ondrovčáka více diváků. Třetí ligu totiž dlouhodobě navštěvovali pouze zarytí fanoušci zelených stolů. „Jednoduše se lidem okoukala. Všichni už to viděli a chodili tam jen nejvěrnější. Teď do bude zajímavější,“ konstatoval Ondrovčák.

MAXIMÁLNĚ V PĚTI

„Áčko“ KST drželo v uplynulé sezoně druhou příčku a přetahovalo se o prvenství s TJ Holásky. „Drželi jsme se na špici. Nabídnutá příležitost mě překvapila. Zřejmě bychom se tam nedostali, kdyby se ročník dohrál do konce,“ řekl předseda oddílu KST Sokol Znojmo – Orel Únanov Jiří Chalupník. Ondrovčák mu kontroval. Podle něj by v případě dohrání soutěže a postupu Znojemských do play-off, kde měli bojovat proti družstvu Holásek, disponovali 80procentní šancí na postup. „Měli jsme o jeden bod méně, než první v tabulce, a v základní části jsme je dvakrát porazili,“ upřesnil Ondrovčák.

Sokolové nastupovali během sezony 2019/2020 v šesti hráčích. Ve druhé lize jich bude méně. „Odehrajeme to ve čtyřech, maximálně v pěti. Druhá liga je dvakrát kvalitnější. Matouš Vybíral a Jaroslav Marek zaskakovali z B-týmu, teď už nikdo nebude moci," sdělil vedoucí celku. Stolní tenisté KST na novou výzvu cvičí už nyní. „Jelikož to bude náročnější, začali jsme trénovat už teď,“ uzavřel Miroslav Ondrovčák.

KST ZNOJMO v sezoně 2019/2020

- oddíl KST Sokol Znojmo – Orel Únanov hrál v uplynulé sezoně skupinu D třetí ligy mužů, kde obsadil druhé místo se 53 body

- tým postoupil do druhé ligy díky předčasnému ukončení soutěží

- druhou ligu bude celek KST Znojmo hrát po deseti letech