Brněnský písek rozpálí špičkový volejbal, na Sokolák se vrátí evropská smetánka

Špičkoví světoví volejbalisté se v létě opět sjedou do Brna. Evropská volejbalová konfederace CEV v pondělí zveřejnila kalendář letošní série Beach Pro Tour Futures, ve které nechybí jihomoravská zastávka. Turnaj Brno Beach Pro se uskuteční ve dnech od 22. do 25. srpna, do moravské metropole se tak opět podívá česká špička i zajímavé zahraniční páry.

Beachvolejbalový turnaj Brno Beach Pro se opět vrátí na Sokolské koupaliště, uskuteční se od 22. do 25. srpna. | Foto: Pavel Netolička