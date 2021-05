Moc k tomu nechybělo a stolní tenistky Moravského Krumlova mohly postoupit v play-off tuzemské nejvyšší soutěže dále. Svěřenkyně trenéra Jindřicha Bíly vyrovnaly čtvrtfinálovou sérii s Dobrým na 1:1, o dva dny později však tým z podhůří Orlických hor Jihomoravanky překonal 5:3.

„V rozhodujících okamžicích se ale paní Štěstěna přiklonila k našemu soupeři. Musíme však sportovně uznat, že s ohledem na výkony ze základní části asi zaslouženě,“ hodnotil kouč TT MK.

Sezona dle něj byla, jaká byla. „V Dobrém jsme ji zakončili. Ale v dobrém na ni asi vzpomínat nebudeme,“ kroutil hlavou Bíla. Konečné šesté místo je nejhorším výsledkem v historii klubu. „Jsme přesvědčeni, že úplně neodpovídá tomu, co umíme. Od začátku do konce nás trápila zranění a problémy se sestavou. Nakonec se s tím děvčata poprala obdivuhodně. Velký respekt především k Lence Harabaszové, která odehrála play-off se sebezapřením v bolestech, bez herní i tréninkové praxe. Nezbývá než vyléčit šrámy na těle i na duši a co nejlépe se připravit na sezónu příští,“ dodal lodivod Krumlovanek.

V dalším roce posílí kádr TT MK maďarská reprezentantka Bernadett Bálint. Vedení celku prodloužilo spolupráci i s Ekaterinou Chernyavskou a juniorkami Eliškou Šedovou a Danielou Růžičkovou. Setrvání dalších hráček se bude řešit v příštích týdnech.

Stolní tenistky nyní budou chvíli odpočívat. Přestávka však bude krátká, jelikož skvadra z města nad řekou Rokytnou již v polovině června vyráží na turnaj Zagreb Open v Chorvatsku. Krumlovanky by měly startovat i na mistrovství republiky ve dvouhře. „To bylo kvůli restrikcím v únoru odloženo na neurčito. Na něm by měly startovat Nikita Petrovová, Eliška Šedová i Daniela Růžičková,“ vypočetl Bíla.

Celý oddíl pak čeká v průběhu léta tréninkový kemp v Krumlově. Trenér Bíla se na něj těší již nyní. „áš klub, stejně jako celá řada dalších sportovních celků, dostal v tomto covidovém roce tvrdou ránu. Od ledna se do tréninku a následně i soutěží vrátily extraligové profesionálky. Hráči zbylých deseti družstev mužů a tří družstev žen netrpělivě vyhlíží návrat za stůl. Bojím se, že především dětem bude tenhle ukradený rok citelně chybět. Letní soustředění máme naplánováno na začátek srpna. Upřímně doufám, že do té doby bude možný plnohodnotný návrat k amatérskému sportu,“ uzavřel stratég Jihomoravanek.