Trenéři KSG žádný ucelený plán na trénování v karanténě svým svěřenkyním nevytvořili. "Trénují to, co mají naučené - rozcvičky, zpevňování, posilování. Jedná se o malé děti a je na každém z nich, jak se k tomu postaví, jak na ně dohlížejí rodiče a pomáhají jim," uvedla za KSG Ivana Křístelová.

Gymnasty i gymnastky v domácím prostředí omezuje skutečnost, že nemohou cvičit na nářadí. "Kladinu má doma málokdo. Rozhodně nemohou cvičit na bradlech nebo skákat přeskok. Někteří šťastnější mají na zahrádce trampolínu, či nafukovací Airtrack a žíněnku. "Zkoušíme některé výzvy v technických přípravách, kdy se děti porovnávají mezi sebou. Na přípravu pro kvalifikační závody to však rozhodně nestačí," upřesnila Křístelová.

Dále prozradila, že u starších děvčat bude větším problémem vrátit se do náležité kondice. „Bude to hodně o vůli jednotlivce,“ dodala.

ROZTODIVNÉ CVIKY

V kontaktu se svými svěřenkyněmi je online. Těší ji, že děti předvádí i doma roztodivné kousky. "Antonie Vojtěchová mi poslala nádherné video. Ptala se maminky, kde má cvičit, a maminka jí odpověděla, ať si cvičí, kde chce. Načež Tonička pokrčila rameny a s odpovědí ‚Tak jo!‘ vytáhla ‚špicara‘ přímo v kuchyni na kredenci, kde stály nejrůznější lahvičky s oleji nebo kořením. Jednoduše udělala stoj na rukou na kuchyňské lince," líčila s obdivem Ivana Křístelová zábavnou historku.

Zároveň si nedokáže představit, jak by děti trénovaly v ústenkách. "Riskovat to, že bychom šli do tělocvičny, to nejde. S rouškami těžko. Nemůžeme riskovat zranění kvůli spadlé roušce. To si vůbec nedokáži představit," zmínila.

Jako učitelka nyní vzdělává žáky jedné ze znojemských škol online. Dopoledne naplno využívá vymožeností moderních technologií, které uplatňuje ve své výuce více než patnáct let a díky nimž navštívila i celosvětový kongres pedagogů Smart Technologies v kanadském Calgary. "Konečně i zapřísáhlí odpůrci tabletů a mobilů ve výuce snad pochopí, jaký význam tyto technologie mají v životě každého jednotlivce. Budoucí generace se bez nich prostě neobejde. Ale aby byla zachována rovnováha, je třeba je umět i odložit a přivonět ke květině či se zaposlouchat do zpěvu ptáků. Toho si teď dosyta užívám na zahradě, kterou jsem delší dobu zanedbávala. Bolí mě vše od palce na rukou až po paty. Každý den pleju, seju, okopávám. Rozhodně se nenudím,“ glosovala Křístelová.

Normálně dopoledne učí, odpoledne trénuje a večer se chystá na další den. „Teď doháním, na co během roku nemám čas," uzavřela.