Po více než půl roce nazují příznivci běhu tenisky a mohou mezi sebou poměřit síly v rámci Znojemského běžeckého poháru. Členové sportovního klubu Rabbits Znojmo potom, co museli v březnu zrušit závod v Boroticích, uspořádají první klání. Třetí květnovou sobotu čeká na borce a borkyně KravákRun.

Na osm kilometrů dlouhou trať začínající v Novém Šaldorfě vyrazí účastníci o půl desaté dopoledne.

"Závodníci se proběhnou kolem místních vinných sklípků, pokochat se budou moci také vinohrady a nepřijdou ani o Kraví horu, díky které vznikl název tohoto závodu. Trasa vede převážně po lesních a zpevněných cestách," přiblížil jeden z organizátorů, Jakub Bulín.

Ten se do vesničky těsně navazující na Znojmo přistěhoval před dvěma lety. Bulína napadlo uspořádat KravákRun potom, co začal objevovat zdejší prostředí.

"Intuitivně mě to táhlo do přírody směrem na Konice, kde po cestě kromě dalších běžců, pejskařů a pár srnek a zajíců skoro nikoho nepotkáte. A pohled na nekonečné vinice a rozsáhlá pole jsou třešničkou na dortu. Tak jsem si řekl, že když se tady líbí mně, určitě by si to měli zažít i ostatní běžci," popsal Bulín.

V rámci KravákRunu čeká příchozí i závod dětí. "Pro nejmenší je připravena dvě stě metrů dlouhý okruh. Větší a zdatnější mladí závodníci se vydají na více než jeden kilometr dlouhou trasu," vypočetl pořadatel.

Startovné činí sto padesát korun pro dospělé, děti zaplatí o sto korun méně. Registrace je možná v den závodu na místě od půl deváté do půl desáté ráno.