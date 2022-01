Krumlovské stolní tenistky vstoupily do jarní části extraligy dvěma výhrami

Čtyři zápasy před koncem základní části sezony vede s dvaašedesáti body za čtyřiadvacet branek a osmatřicet asistencí prvoligový žebříček kanadského bodování. Patří k nejproduktivnějším hráčům Laufenu v celé jeho historii. "Doufal jsem, že pokud vydrží forma mě i celému týmu, mohlo by se to povést. Úplně jsem ale nečekal, že to přijde už několik kol před koncem, ale samozřejmě mě těší, že se můžu pokusit ten rekord ještě o kus dál posunout," uvedl Šrámek pro klubový web.

O dva body překonal hranici Petra Slámy, kterému donedávna patřilo prvenství. Šrámek rozhodně při návratu do města nad řekou Dyjí nemyslel na lámání klubových rekordů.

"Pocta je to pro mě obrovská. Petra Slámu a Tomáše Kuchariče, kteří tady pravidelně sbírali body roky, jsem vždycky obdivoval a jsem rád, že s Tomášem jsem si mohl v mužích i zahrát. Být zmiňovaný ve společnosti těchhle klubových legend je pro mě něco úžasného," těšilo devětadvacetiletého sportovce.

Dokopné jsou fotbalovým svátkem. Pavlickým shořela večeře, jinde praskají rifle

Za spoustou branek a asistencí stojí dle Šrámka souhra několika okolností. "Od začátku letní přípravy jsem florbalu a fyzické přípravě věnoval spoustu času a úsilí. Věřím, že trenéři mi to oplatili důvěrou v podobě velkého herního vytížení a možností nastupovat v lajně se spoluhráči, se kterými si od začátku na hřišti dokážeme výborně vyhovět. To, že mám tolik bodů zrovna já, je zásluha celé lajny, která pro mě buď spoustu situací vytvoří, nebo dokáží proměnit nějakou z mých přihrávek. Z části je to určitě i o štěstí, ale věřím, že to přeje připraveným!" vyřkl florbalista.

Znojmo má před sebou čtyři zápasy do konce sezony. Zvítězilo už čtrnáctkrát v řadě a tým tak předčil očekávání. Za chvíli je čeká play-off, kdy vše začíná od nuly.

Šest dní od rodiny? Už chci domů, hlásí Hnaníček po návratu do Znojma

"S každou další výhrou si celý tým více věří a celkově jsme si dokázali, že můžeme hrát vyrovnané zápasy s každým soupeřem v lize a dokážeme takové zápasy i vyhrát. Skvěle chytají oba brankáři, což je pro úspěch stěžejní. Navrch se nám daří využívat přesilovky a dobře bránit oslabení, kde v obou kategoriích patříme na špičku ligy, což je další plus, které k celkovému obrazu přispívá. Zbývá jen šlapat dál a věřit," uzavřel Šrámek.