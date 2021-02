A náročné není jen pořádání soutěží a dodržování nařízení s ním spojených, ale také neustálé přerušování již rozjeté přípravy. „Když sportu obětujete celý život a potom se mu najednou nemůžete věnovat, motivace začne klesat. Obzvlášť v technickém sportu, jako je stolní tenis, kde výkonnost nenaženete běháním,“ vysvětluje kouč Krumlovanek.

Pozastavením soutěží však netrpí jen kluby, ale také jejich fanoušci. Jako jediný hrající profesionální klub na Znojemsku se proto tým Moravského Krumlova rozhodl, že absenci utkání vynahradí divákům alespoň částečně. „Videa jsme s fanoušky sdíleli už dříve, živý přenos na našem Youtube kanálu byl ale jedinou variantou, jak s nimi zůstat v kontaktu i nyní. Poslední zápas jsme před diváky odehráli v srpnu a pokud o naši širokou fanouškovskou základnu nechceme přijít, musíme si umět poradit,“ popisuje kouč.

Podporu fanoušků přímo v hale však nenahradí žádné Youtube vysílání. Sečteno a podtrženo, koronavirová opatření a slábnoucí motivace týmu se podepisují i na výkonech stolních tenistek. „Vstup do sezony se nám nepodařil, je ale otázkou, do jaké míry za to může koronavirus. Ztratili jsme hodně zahraničních posil, zranila se nám klíčová hráčka a kádr se těžko doplňuje. Neprospívá ani fakt, že hrajeme bez diváků, kteří by nám mohli pomoct. Všechny týmy mají ale stejné podmínky,“ přiznává Bíla, jehož kádr se s 13 body nachází na 9. místě extraligy žen.

Přesto, že pozastavení ostatních soutěží na Znojemsku by mohlo Krumlovankám přinést nové diváky, opak je pravdou. „Počet zhlédnutí na Youtube byl v řádu desítek, což neodpovídá stovce fanoušků, kteří na náš sport chodí. Je ale pozitivní, že nás sleduje aspoň někdo, nabízet nový sport skrze amatérské vysílání je totiž celkem bída,“ říká Bíla. Podle jeho názoru by nové fanoušky nalákaly pouze otevřené haly. „Lidé lačnící po hokeji a fotbale by nejspíš neopovrhli ani stolním tenisem,“ domnívá se.

Koronavirová opatření vnesla do týmu krumlovského stolního tenisu spíše negativní myšlenky, i přesto ale nachází Bíla na současné situaci malá pozitiva. „Výhodu teď máme především v prostoru, který nám věnují média. Hlavně tady na Znojemsku nemají v současné době o čem psát, takže má stolní tenis tolik prostoru, kolik potřebuje,“ usmívá se.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ