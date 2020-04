Mrzí ji, že play-off, do něhož extraligové družstvo postoupilo, se neuskuteční. „Měla jsem konečně příležitost něco Krumlovu vrátit a dosáhnout na dobrý výsledek. Byl čas na přípravu, vše se obracelo k lepšímu,“ říká v rozhovoru pro Znojemský Deník. Ovšem pandemie koronaviru ukončila i tuzemskou nejvyšší soutěž žen. „Za třicet let, co stolní tenis, hraji jsem nic takového nezažila,“ dodává Štrbíková.

Před rokem jste přišla do Moravského Krumlova. Jak na vás tehdy zapůsobilo prostředí malého města, kde se hraje extraliga stolního tenisu žen?

V Krumlově jsem objevila ještě před sezonou, na společném soustředění, takže jsem se seznámila s většinou lidí okolo, což bylo velmi příjemné a zábavné. Co se týče prostředí jako takového, tak to v Krumlově znám, neboť extraligu jsem zde hrála několikrát jako soupeř, takže mě žádné překvapení nečekalo. Myslím, že jsem zapadla mezi ostatní a vše bylo pozitivní.

Máte za sebou olympijskou účast, pět titulů mistryně Polska, pět českých mistrovských titulů. Musíte stolním tenisem více než žít…Ne, určitě nemusím stolním tenisem více, než žít. Je to pohyb, práce, zábava, stres, výhry, prohry, kamarádi. To, čeho jsem dosáhla, je sice pěkné a příjemné, a jsem ráda, že jsem se zúčastnila například olympijských her, ale nedělala bych z toho žádné wow. Je to určitě fajn život, člověk dělá co ho baví, maká, cestuje, sbírá cenné zkušenosti do života, naučí se cizím jazykům, avšak určitě to není to nejdůležitější v životě. Když se něco nepovede, tak se povede snad příště. Co se klubů týče, tak jsem se musela vždy cítit dobře, musela jsem mít kolem sebe lidi, které mám ráda a kterým věřím, jinak by to u mě nefungovalo.

TRAGICKÁ UDÁLOST

Vaše dvouhrová úspěšnost v dresu Krumlova byla oproti roku 2017, kdy jste naposledy hrála českou soutěž, téměř o polovinu nižší (47 % oproti 96 % v roce 2017). Čím to bylo způsobeno?

Bylo to z velké části zapříčiněno velmi smutnou rodinnou situací, kdy mi umírala maminka. Bohužel jsem prakticky od září do ledna netrénovala. Ani po psychické stránce to nebylo, bůh ví co. Byla jsem s mamkou v nemocnici v Anglii. Vzhledem k mému věku a minimální přípravě se to za stolem projevilo. Jindra Bíla (trenér TT Moravský Krumlov – pozn. red.) udělal něco, co není v dnešní době až takovou samozřejmostí. Vycházel mi vstříc, podpořil mě, chápal moji situaci a prakticky mi umožnil, abych strávila poslední chvíle s mamkou, a přesto dál pokračovala v klubu a ve své práci bez nějakých problémů, na úkor sportovního výkonu, za což mu chci ještě jednou poděkovat. Takže nakonec jsem se soustředila na to, ať se dostaneme do play-off a ukážeme na co máme, což nakonec bohužel nevyšlo. Je mi to moc líto.

Play-off jste letos tedy neodehráli. Svaz uzavřel sezonu předčasně. Zažila jste za svou kariéru něco podobného?

Pro mě je to určitě „bohužel neodehraje“, neboť jsme měla konečně příležitost něco Krumlovu vrátit a dosáhnout na dobrý výsledek. Byl čas na přípravu, vše se obracelo k lepšímu. A samozřejmě, že jsem za třicet let, co stolní tenis, hraji nic takového nezažila.

Neměla jste problém s věkovým rozdílem? Za TT nastupují především mladší hráčky, ať už Ekaterina Chernyavskaya, anebo česká juniorská šampionka Anna Matějovská.

Nevím, s čím bych měla mít problém. Ale jestli si porozuměním s mladšími… Ne, v tom problémy nemám ani v běžném životě. Jak s mladšími, tak staršími. Myslím, že to není o věku, ale o povaze. Vzhledem k tomu, že se pohybuji mezi sportovci a v reprezentaci zhruba pětadvacet let, tak jsem zvyklá na různé generační rozdíly. S holkami v Krumlově, jak s Katjou, tak s Annou žádný problém nevznikl. Naopak myslím, že vše bylo v pořádku a že jsme se si sedli.

Trénovala jste i juniorskou reprezentaci. Vidíte mezi mladými lidmi vzrůstající zájem o stolní tenis?

Byla jsem prozatímním koučem na několika reprezentačních akcích reprezentace žen U21, což byla pro mě cenná zkušenost. Je to kategorie, které rozumím a na niž se trochu pozapomnělo. Myslím si, že zájem by mohl být větší. Hodně holek si myslí, že se v budoucnu třeba neuživí, tak jakmile skočí střední školu, jdou studovat univerzitu a škola začíná převažovat nad sportem. Na jednu stranu se jim nejde divit, ovšem na tu druhou si osobně myslím, že to jde skloubit. Je to individuální, jsou tam holky, co určitě zájem mají.

NENÍ PRO CO TRÉNOVAT

Budete pokračovat v Moravském Krumlově i během následující sezony?

Příští sezona není ještě úplně jasná na sto procent, vzhledem k nynější složité situaci. Jednání s Krumlovem už proběhla. Nějak se domlouváme a dotahujeme detaily.

Stolní tenis patřil mezi jediné sporty v době koronaviru, v němž se ještě v březnu hrály soutěže. V Praze proběhlo open osmi nejlepší tuzemských hráčů. Spatřujete v tom naději, že se za chvíli postavíte proti jiným soupeřkám?

Stolní tenis byl jediný sport, co se hrál, což jsem, popravdě řečeno, vůbec nechápala. Je to chaotické. Určitě mi to však nedalo nějakou naději, že budeme brzo za stoly, protože hala, kde trénuji, patří škole, z čehož jasně vyplývá, že trénovat nemůžeme. Já dodnes nevím, kdy budeme moci jít trénovat, protože momentálně teď není hned nutné „pro co trénovat“, jelikož sezona začne až v září. Chvíli ještě vydržíme.

Čím se bavíte v době karantény?

Já osobně s karanténou nemám až takový problém. Myslím, že spousta lidí je na tom nebo teprve bude špatně, těch mi je líto. Určitě nějak přežiji. Co nám bylo určeno, ať se mi líbí nebo ne, tak dodržuji. Nejsem epidemiolog a nevím co je správné rozhodnutí. Chtěla bych, ať jsou lidi co nejvíc v pořádku a ať se zase vše brzy vrátí do normálnějších kolejí. Nejsem procházkový typ, takže jsem první měsíc seděla opravdu jen doma a byla na nákupu. (úsměv) Doma se nenudím. Opravdu je pořád co dělat. Knihy, vaření nových receptů, nakládáni zeleniny, relaxace ve vaně, seriály, úklid , jízda na kole, plánování příštích dovolených, Playstation a cvičení… zatím fakt výjimečně. (smích) Odpočinula jsem si od světa.

RENÁTA ŠTRBÍKOVÁ

- narodila se 6. srpna 1979 v Havířově

- zúčastnila se Letních olympijských her v Aténách v roce 2004, kde nastoupila ve dvouhře (49. místo) a ve čtyřhře (17. místo)

- v roce 2015 získala bronz ve dvouhře i v kategorii družstev na Evropských hrách v Baku

- získala pět titulů mistryně Polska v dresu KST Tarnobrzeg

- hrála za týmy Havířova, Břeclavi či Hodonína

- nyní nastupuje za celek TT Moravský Krumlov