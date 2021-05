Start play-off nebyl pro stolní tenistky Moravského Krumlova šťastným. Mančaft, kterému po základní části přiřklo šesté místo v tabulce jako soupeře celek Dobrého, úvodní bitvu prohrál poslední dubnový pátek 2:5.

Podle trenéra TT MK, Jindřicha Bíly, rozhodla produktivita domácí dvojice Blašková - Paridi. "Nutno přiznat, že domácí jednička Zdena Blašková předvedla ve velké formě. Ve třech zápasech neztratila s našimi hráčkami ani set a byla jednoznačně nejlepší hráčkou úvodního čtvrtfinále," uvedl lodivod Jihomoravanek.

Po úvodních partiích, kdy svítilo na výsledkové tabuli skóre 1:1, přišel souboj mezi krumlovskou Lenkou Harabaszovou a Konstantiou Paridi. "Lenka se do naší sestava vrátila po takřka dvouměsíční pauze vynucené zraněním a v úvodu zápasu to bohužel bylo znát. Dříve než zápasové tempo stihla nabrat dvousetové manko. Od třetí sady už se dostávala do hry, kdyby zvládla koncovku čtvrtého setu, mohlo být vše jinak. Ale na kdyby se nehraje. Řekyně vyhrála 3:1 a vrátila domácím vedení," líčil Bíla.

Harabaszové se naopak dařilo při jejím druhém představení. Dle slov trenéra TT MK navázala na zlepšený výkon proti Paridi. "Po třísetové výhře nad Ilievovou snížila na 2:3," dodal Bíla. Přese všechny peripetie však borkyně Dobrého vývoj zvrátili ve svůj prospěch na konečných 5:2.

Druhá část čtvrtfinále play-off čeká ženy Moravského Krumlova na domácích stolech. Soupeřky z podhůří Orlických hor vyzvou doma již v pátek.

Extraliga žen - 1.čtvrtfinále

SK Dobré – TT Moravský Krumlov 5:2, stav série 1:0

Ilievová –Chernyavskaya 1:3 (11,-9,-6,-7), Blašková – Petrovová 3:0 (4,10,4), Paridi – Harabaszová 3:1 (5,8,-7,9), Blašková –Chernyavskaya 3:0 (6,7,6), Ilievová –Harabaszová 0:3 (-9,-6,-8), Paridi – Petrovová 3:1 (11,8,-6,6), Blašková - Šedová 3:0 (4,1,5).