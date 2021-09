Reprezentantky Moravského Krumlova začátkem listopadu čekají souboje ve skupině D Ligy mistryň. Jihomoravanky odehrají je absolvují v rakouském Linzi. Zde následně vyzvou polský KTS Tarnobrzeg a francouzský Saint Denis US 93 Tennis de Table.

Radost z výhry měly třetí zářijovou sobotu stolní tenistky z Moravského Krumlova, když poprvé v historii postoupily do Ligy mistryň. Porazily španělský Linares 3:0. | Foto: se svolením TT MK

Stolní tenistky z Moravského Krumlova slaví. Vůbec poprvé v historii postoupila tamější děvčata do Ligy mistryň potom, co porazila v odvetě španělský Tecnigen Linares 3:0.

