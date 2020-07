V minulých letech startovaly svěřenkyně trenéra Jindřicha Bíly na kontinentální úrovni maximálně v evropském poháru. Za pár měsíců je čeká předkolo Ligy mistrů. Los jim na konci července určil za soupeře španělský celek Girbau-Vic TT. „Uvidíme. Rozhodně je to silný protivník. My jsme určitě outsider,“ uvedl pro Znojemský deník Rovnost Bíla.

Španělky, které loni skončily v tamější superlize na druhém místě, se v uplynulém ročníku probojovaly do čtvrtfinále LM.

Krumlovanky ulovily v české extralize, která vlivem pandemie koronaviru předčasně skončila, pátou příčku. „Liga mistrů je Liga mistrů. Už není nic víc. Nyní v ní vidíme prioritu. V extralize je spousta utkání a rozhoduje play-off, pokud nám ho nikdo nezruší jako letos, tam se dá nějaká chyba odpustit,“ objasnil kouč skvadry z města nad řekou Rokytnou.

LEPŠÍ VÍTĚZÍ

Původně měly Jihomoravanky nastoupit hned ke čtyřem kolům Ligy mistrů. Pořadatelé však změnili systém. „Počet družstev se rozšířil na šestnáct. Týmy, které jsou mezi devátou a šestnáctou příčkou, sehrají předkolo a vítěze až potom čekají čtyři kola,“ upřesnil Jindřich Bíla.

Družstvo TT MK absolvuje v rámci předkola jeden zápas venku a jeden doma. „Hraje se dvakrát do třetího bodu. Postoupí ten, kdo vše lépe zvládne. Poražený půjde do evropského poháru,“ přiblížil Bíla.

Pro moravskokrumlovské hráčky je účast v LM prestižní. Pomůže jim v prezentaci klubu směrem do Evropy. Bílova děvčata se už těší na den, kdy vyzvou soupeřky z Pyrenejského poloostrova. „I když máme v družstvu polovinu zkušených, kteří už soutěž mají za sebou, tak pro ně je to nová motivace něco dokázat. Pro ostatní je to úplná novinka,“ uzavřel trenér TT MK.