Na unikátní závody supermotardů a čtyřkolek se o víkendu do Moravského Krumlova dorazilo podívat přes tři a půl tisíce diváků.

Motorističtí fanoušci si v Moravském Krumlově opravdu přišli na své. Dostali možnost zažít okruh na vlastní kůži, sledovat exhibiční jízdy brněnského týmu Mičánek Motorsport, který na Znojemsko přivezl dva supervozy značky Lamborghini i nový Mercedes-AMT GT Black Series, a především podpořit závodníky v boji o prvenství.

Na čtyřkolkách dominoval Lotyš Normunds Cirulis, v našlapané kategorii S2 bral prvenství Rakušan Markus Spitzer. Jediného českého vítěze tak nabídla kategorie S1, kde zvítězil Erik Provazník.

„Byla to bitva, Michal Prokeš pro mě byl obrovským soupeřem. Jel mnohem lépe na silnici, já zase měl výhodu na terénním skoku. Účastnit se, a navíc ještě vyhrát v Moravském Krumlově, je pro mě obrovská euforie a zážitek a doufám, že závody pojedu i příští rok,“ podotkl Provazník.

Zážitkové spolujízdy pak zájemcům připravil český projekt SIGMA Motor. Za volant supervýkonného sportovního vozu usedli bratři Vaculíkovi, kteří se Moravským Krumlovem prohnali téměř dvousetkilometrovou rychlostí.

„Atmosféru tohoto podniku mám moc rád. Je pro nás specifický už jen tím, že to není klasický závod. Zkrátka předvádíme drifty na asfaltu a užíváme si to naplno. Mechanici jsou rádi, že nemusí z našich závoďáků škrabat hlínu. A my si mohli pořádně zajezdit před fanoušky, kterým jsme tu blíž než kde jinde,“ usmíval se Vojtěch Vaculík.

Doprovodný program vyšperkovaly i exhibiční jízdy týmu Mičánek Motorsport. „Závody v Moravském Krumlově jsou pro nás jedním z vrcholů sezony, je to show, kterou děláme pro lidi. Mohou za námi přijít, prohlédnout si zblízka naše auta, nechat se svézt nebo si je vyfotit. Řidičsky je pro nás krumlovská trať také velkou výzvou, protože historické centrum lemované balíky slámy je přece jen dost odlišné od klasických okruhů,“ popsal Jiří Mičánek mladší, který se představil v unikátní helmě v modrozeleném designu se znakem Moravského Krumlova.