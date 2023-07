Už o tomto víkendu se promění ulice Moravského Krumlova na jeden velký závodní okruh. Město nad řekou Rokytnou hostí již druhý rok za sebou závody Supermoto. Na závodníky i diváky čekají dva dny plné vůně benzínu, soupeření, ale i doprovodný program.

Už tento víkend ovládnou jezdci ulice Moravského Krumlova. Podruhé se zde koná závod Supermoto, který se sem přestěhoval z Hrušovan nad Jevišovkou. | Foto: Jiří Kunčík

Organizátoři připravili přes kilometr dlouhou trasu, která kombinuje několik povrchů, od rychlých asfaltových pasáží, přes přejezdy zpomalovacích retardérů, nepředvídatelně kluzké dlažební kostky až po divácky atraktivní hliněný terén se skokem přímo na náměstí.

Motoristé budou měřit své síly ve třech kategoriích supermoto S1, supermoto S2 a čtyřkolky. Pořadatelé slibují účast tuzemských favoritů i mezinárodní zastoupení. Dorazí jezdci jak ze střední Evropy, tak z Litvy či Kazachstánu.

„Aktuální stav startovací listiny mohou naši fanoušci sledovat na oficiálním webu závodu. Každopádně v královské kategorii S1 se opět utkají naše největší hvězdy, a to Erik Provazník z Česka s Rakušanem Rudim Bauerem. Tato dvojice je jednoduše zárukou perfektní podívané – vždy předvádí dlouhé drifty a neskutečné skoky,“ pozval hlavní organizátor závodu Tomáš Ševčík.

Provazník se na souboj s naším jižním sousedem těší. Změnil taktiku a k dispozici má i nový stroj. „Vloni jsem skončil celkově druhý (v jednotlivých rozjížďkách pak druhý, první a druhý), letos tam snad celkové první místo už znovu padne,“ dodal Provazník.

Na návštěvníky čeká i letos bohatý doprovodný program. Mohou se projet v safety-caru, čeká je i exhibiční jízda v supersportu Lamborghini, anebo vystoupení stunt-riderská show v podání kaskadérského týmu Special Brothers.

Vstupné bude možné zakoupit buď jako jednodenní za 400 korun, celovíkendový pas pak vyjde na 600 korun. Děti do pěti let mají vstup zdarma, do patnácti let věku pak za 100 korun na jeden závodní den. K mání bude i oblíbený VIP balíček zahrnující all-inclusive občerstvení, nápoje, sezení na tribuně a přístup do VIP stanu. Cena tohoto balíčku činí 1 500 korun na jeden den, případně 2 500 korun na celý víkend.