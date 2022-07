V prvním přípravném duelu Znojmo padlo s Prostějovem. 1. SC opustili čtyři hráči

"Prostor startu a cíle bude společně se servisním zázemím umístěn přímo na náměstí T. G. Masaryka. Odtud se jezdci vydají do ulice Růžová, poté bude následovat dlouhý úsek až k zámku skrze ulici Palackého, aby se nakonec vrátili zpět do cílové rovinky na náměstí, a to přes ulici Zámeckou," upřesnil mluvčí závodu Václav Volf.

Účast na Supermotu potvrdili závodníci s mezinárodními zkušenostmi jako Erik Provazník, Miloš Řihák a Petr Ludvík. Divákům předvede své umění na exhibičním vystoupení i jezdec Jiří Mičánek v závodním speciálu Lamborghini Huracán Super Trofeo. "Zveme všechny na jedinečné městské závody plné adrenalinu. Slibujeme vám, že to, co uvidíte v Moravském Krumlově, rozhodně nezažijete nikde jinde," burcoval pořadatel Tomáš Ševčík.

Sobotní část programu startuje v jedenáct hodin dopoledne, od půl druhé jsou plánované kvalifikační rozjížďky a od půl čtvrté pak první ostré závodní jízdy. V neděli se jezdci na trať vydají taktéž od jedenácti hodin. Odpoledne jsou naplánovány dvě ostré závodní rozjížďky všech vypsaných kategorií. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v pět hodin odpoledne.

Hlavním důvodem přesunutí Supermota z Hrušovan nad Jevišovkou byla uzavírka hlavní silnice spojující Znojmo a Brno. "Část jeho objížďky vede právě přes Hrušovany. Tento fakt pořádání letošního závodu ve své obvyklé lokalitě bohužel znemožnil," objasnil Volf.

Akce zároveň naváže na bohatou historii motoristických závodů v Moravském Krumlově. "V období od padesátých do sedmdesátých let minulého století bylo město ležící na řece Rokytné dějištěm mnoha mistrovských závodů v motokrosu. Na přírodním okruhu Na Slatinách soutěžily také silniční motocykly a po dvě sezony rovněž formulové monoposty," uzavřel mluvčí.