Hráči Tělovýchovné jednoty (TJ) Hodonice absolvovali o předposledním srpnovém víkendu úvodní turnaj Poháru Českého florbalu před domácím publikem v nové sportovní hale. První den vyzráli nad týmy Slavkova a Třebíče, o den později nenechali nit suchou na skvadrách Dolních Bojanovic a SKKZ Prostějov.

Hodonický trenér Libor Šťasta si cenil výhry svých svěřenců 4:1 nad Třebíči. „Nastupují ve třetí lize, my v páté. I když jsme obdrželi smolný gól, tak jsme hráli vcelku v pohodě a kontrolovali zápas. Zvítězili jsme nad papírově nejsilnějšími soupeřem,“ těšilo lodivoda TJ. Slavkov pak domácí udolali 11:3.

Pohár Českého florbalu

1.kolo - skupina O

Hodonice – Slavkov 11:3

Hodonice – Třebíč 4:1

Hodonice - Dolní Bojanovice 9:2

Hodonice – SKKZ Prostějov 9:1

V následující klání Hodoničtí překonali 9:2 i celek Dolních Bojanovic. O prvenství ve skupině pak bojovali s Hanáky. „Říkali jsme si, že jsou šikovnější, nicméně hrají o ligu výše a během dvou minut bylo skóre 2:0. Nakonec jsme Prostějovu dali 9:1 a tím, jak hráči byli rozehřátí, jsme je výrazně přejeli,“ nešetřil sebevědomím Šťasta.

Bilanci TJ táhl především Petr Sláma, jenž si během čtyř utkání připsal osmnáct kanadských bodů. Jeho výkon se bude hodonickým florbalistům hodit v následujícím kole.

Do obce kousek od rakouských hranic zavítá již v neděli v rámci druhého pohárového pokračování mančaft TJ Sokol Lanžhot. „Utkání začíná v patnáct hodin. Čeká nás soupeř z regionální ligy, již hrajeme od letoška i my. Pokud uspějeme, přivítáme za týden znovu doma vítěze duelu Blansko vs. Kuřim. Ambice máme jistě co nejvyšší,“ pozval trenér Libor Šťasta.