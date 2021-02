Přesto, že se rok 2020 nesl hlavně ve znamení omezených tréninků či pozastavených soutěží, najdou se i sportovci, kterým se o úspěšnějším roce ani nesnilo. Příkladem je patnáctiletá tenistka Sára Bejlek, která sbírala tituly nejen na domácí, ale také na mezinárodní úrovni. Zasloužila si tak ocenění Talent roku v prestižní tenisové anketě Zlatý kanár. „Některá vítězství samozřejmě řadím výš než jiná, ale těší mě úspěchy jak na kurtu, tak i mimo něj,“ říká hráčka prostějovského klubu.

Vítězkou finále 93. ročníku Pardubické juniorky. Mistrovství ČR jednotlivců v kategorii staršího dorostu 2020 na kurtech LTC pod Zámkem v Pardubicích se stala Sára Bejlek. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Vítězství v anketě, jejíž hlavní kategorie ovládli Petra Kvitová a Jiří Veselý, si Bejlek zasloužila především díky singlovým titulům na mezinárodním turnaji v Rumunsku a na republikovém šampionátu do 18 let. Ten ovládla ve svých teprve čtrnácti letech a na seznamu vítězů se objevila vedle jmen jako Martina Navrátilová či Jana Novotná. „Snažím se nic neměnit a hrát pořád stejně. Tlak od okolí na sobě necítím, ale je to velká motivace posouvat se dál,“ líčí druhá nejmladší vítězka Pardubické juniorky.