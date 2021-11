Rodák z Hostěradic zápas sledoval pouze coby náhradník pro případ, že jeden z bojovníků do klece nenastoupí. „V přípravě jsem se soustředil na svoje nedostatky, tím pádem jsem mohl posunout sám sebe a svůj um na další úroveň bez toho, aniž bych se musel nějak extrémně soustředit na jednoho z nich,“ líčil Procházka v rozhovoru pro Deník Rovnost.

Jiří Procházka

narozen: 14. října 1992 v Hostěradicích

sport: MMA

zápasová bilance: 28 výher, 3 prohry, 1 remíza

poslední souboj: 1. května 2021 v Las Vegas (USA), Procházka knokautoval v zápase UFC Dominicka Reyese ve druhém kole

Jak jste titulové klání mezi Blachowiczem a Teixeirou vnímal coby náhradník?

Zápas jsem si velmi užil. Od začátku jsem ho sledoval se zaujetím kvůli budoucímu duelu, protože oba jsou v mé váhové divizi. Chtěl jsem vědět, jakým způsobem zápasí a podle toho si upravit přípravu.

Hodně expertů favorizovalo Poláka, přál jste si vítězství Blachowicze, nebo Teixeiry?

Mně to bylo úplně jedno. Taky jsem predikoval, že vyhraje Blachowicz, ale dopadlo to tak, že je šampion Teixeira, a to je fakt.

Byla příčina vítězství Teixeiry v jeho kvalitě nebo spíš ve špatném výkonu Blachowicze?

V kvalitě Glovera. Dlouho neukázal tak dobrý výkon. Ještě jsem u něj neviděl takový přístup a vtažení do souboje. V minulém zápase se hýbal o dost pomaleji a ten fokus tam nebyl takový jako proti Blachowiczovi. Tady šlo fakt vidět, že titul chtěl získat víc.

Teixeira se stal druhým nejstarším šampionem v historii UFC. V roce 2014 měl titulový zápas s Jonem Jonesem, vidíte u něj od té doby progres?

Tady nejde o progres, ale o to, že přestal zápasit rutinním způsobem. Šel do toho naplno celým srdcem. Nebylo to tak, že by nechával některé akce jen tak proplynout, ale každému okamžiku toho zápasu se hezky věnoval. To je podstatné.

Žijete teď v nejistotě, zda budete s Teixeirou zápasit o titul?

Do čtrnácti dnů bych měl vědět nějaké stanovisko ze strany UFC a Teixeiry o dalším případném zápasu.

S ohledem na věk Teixeiry, jaká přes něj povede cesta?Svůj recept na něj a strategické informace si nechám pro sebe. Kdo zná můj styl, tak ví, jak zápasím.

Je možné, že zástupci UFC zorganizují zápas s Teixeirou až v červnu. Chtěl byste do té doby ještě jiný souboj?

Uvidím, to ještě bude na jednání s UFC. Záleží na tom, jaké stanovisko k tomu oni postaví, podle toho se nad tím pak budu zamýšlet.

Naposledy jste zápasil v květnu s Dominickem Reyesem. Chybí vám ostrý duel?

Já můžu bojovat kdykoliv, a jako zápas beru každý trénink. Nechci v tom dělat rozdíly a až přijde další klání, tak budu připravený.

Dáváte si momentálně pauzu, nebo jste znovu v tréninku?

Jsem v tréninku a pokračuji, ale ne v takovém intenzivním tempu jako před zápasem, kdy to byly dva tréninky denně. Teď mám minimálně jeden za den.

V Abú Zabí jste měl jiný styl vlasů než proti Reyesovi. Chcete mít na každý zápas odlišný účes?

Styl si držím skoro stejný. Pokud bych tam zápasil, tak by byly upraveny do finální podoby jako minule.

Nedávno jste si také změnil přezdívku z Denisy na BJP. Jak to vnímají lidé?

Neslyšel jsem na to žádné reakce. Je mi jedno, jak na to zareagují. Tohle není o nich, ale čistě o mém osobním postoji k této přezdívce a vnitřním nastavení, které jsem si vytvořil za tu dobu, co zápasím.

V Abú Zabí jste si vyzkoušel nejrychlejší horskou dráhu na světě, absolvoval pobyt v poušti i projížďku na velbloudech. Jak jste si to užil?Dráha byla super. Byl to nezapomenutelný zážitek a pobyt v poušti se mi taky líbil. Bylo to něco navíc mimo zápasení. Zaplatili jsme si balíček na podobné zážitky, ale bylo to takové béčkové, i přesto jsme si to všichni s trenéry užili.

V Pardubicích se v sobotu koná turnaj Oktagon Prime 4. Budete tam?

Nebyl jsem pozvaný, takže se nezúčastním

Jak vidíte titulový zápas bantamové váhy, tedy do 61,2 kilogramů, mezi Filipem Macek a Jonasem Mågårdem, který se právě v Pardubicích odehraje?

Filipa Macka moc dobře znám, takže mu držím palce a snad se mu to podaří. Ať zvítězí ten lepší.

LUKÁŠ SOLAŘ