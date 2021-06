Orság se do Tokia probojoval na základě světového žebříčku kategorie nad 109 kilogramů, ve kterém se nachází na devátém místě jako čtvrtý nejlepší Evropan. „Počítali jsme s tím, ale nakonec tam byly změny, které jsme nečekali. Kvůli covidu se systém kvalifikace několikrát překopal a dostali se přede mě dva kluci, kteří nezávodí v super těžké váze. Nakonec jsem postoupil díky kontinentální kvótě, ne automaticky,“ vysvětlil sedminásobný medailista z mistrovství Evropy.

V olympijské kvalifikaci absolvoval sedm závodů, posledním z nich byl dubnový evropský šampionát v Moskvě, kde skončil ve dvojboji na devátém místě. „Kvalifikace není úplně snadná a řekl bych, že je nastavená spíš pro mladší kluky. Jde totiž o náročný kolotoč, objížděli jsme dost soutěží a ne všechny byly v ideálních termínech. Závodil jsem třeba i v únoru, což je pro mě hodně nezvyklé. Už mi prostě není pětadvacet, ale zvládl jsem to, což je hlavní,“ zdůraznil dvaatřicetiletý vzpěrač.

Olympijských her se zúčastní už potřetí. V roce 2012 v Londýně skončil sedmý, o čtyři roky později v Riu si o jedno místo pohoršil. „Chci se samozřejmě umístit co nejlíp, ideálně do první pětky. Hlavně doufám, že vylepším předchozí dva výsledky, což si myslím, že je reálné. Bude záležet, jak na tom budu zdravotně, zatím ale všechno drží,“ ujistil desetinásobný domácí šampion.

Poslední olympijskou medaili pro české vzpírání vybojoval v roce 1980 v Moskvě zlatý Ota Zaremba. „Já si ambice na bednu nedělám,“ usmál se Orság a dodal: „Určitě s medailí nechci předbíhat, ale zase ji ani vylučovat.“

Letošní olympijské hry pro něj budou zřejmě vůbec poslední. „Už se asi neplánuju snažit o další účast, protože nevím, jak kvalifikace bude dál vypadat. Zase se zmenšují kvóty míst pro vzpírání, takže se systém zase překope,“ zmínil držitel českého absolutního výkonu v nadhozu v hodnotě 245 kilogramů.

Nyní je Orság v plné přípravě. Kromě ladění formy ale musí splnit i veškeré povinnosti kvůli koronavirovým opatřením. „Když tam budeme odlétat, Japonci už potřebují vědět, kdo a kde se bude pohybovat. Půjde o takový monitoring lidí. Odevzdali jsme plán na celý pobyt a je nezajímá, že budu vzpírat, ale jen v jaké olympijské vesnici budu bydlet a v jaké hale trénovat či závodit,“ líčil.

Závodníci budou zavření jen v olympijské vesnici a v hale. Žádné výlety po památkách ani podpora dalších českých sportovců. „Tahle olympiáda bude jiná, prostě jen o soutěži. Beru ji ale všemi deseti,“ dodal Orság.