Jihomoravské Monte Carlo, tedy jedinečný městský závod s dlouholetou tradicí v Hrušovanech nad Jevišovkou, se v loňském roce kvůli tamějším dopravním omezením premiérově přesunul do Moravského Krumlova. A nejinak tomu bude i letos. Jako termín jedné z největších motoristických událostí na Moravě pořadatelé zvolili třetí prázdninový víkend od 22. do 23. července.

Vloni proběhl závod Supermoto v Moravském Krumlově poprvé. Letos tam azyl najdou pořadatelé podruhé. | Foto: Jiří Kunčík

Vloni v Moravském Krumlově přihlížely napínavým soubojům supermotardistů a quad-bikerů na tři tisícovky diváků a úspěch sklidily i exhibiční jízdy dakarských speciálů či brněnského závodního týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra s vozy Lamborghini Huracán SuperTrofeo Evo, na které se ostatně jihomoravští fanoušci motorsportu mohou těšit i tentokrát.

"Co se týče závodů jako takových, tak žádné zásadní změny nepřipravujeme. Průběh trati bude víceméně stejný jako minule, chybět nebude ani oblíbená terénní část na náměstí. Vylepšení však plánujeme v doprovodném programu, aby byl pro návštěvníky ještě atraktivnější," říká hlavní pořadatel Tomáš Ševčík.

Letošní závody vypsali organizátoři opět ve třech kategoriích: Supermoto S1, Supermoto S2 a čtyřkolky, přičemž přihlašování do všech tříd je možné již nyní, a to přímo na oficiálních webových stránkách závodu. Do startovního pole se letos, stejně jako v minulých letech postaví i známý motorkář Erik Provazník.

"Z jezdeckého pohledu mi sedí více Hrušovany. Krumlov je totiž místy až příliš úzký a rychlý, což je zase určitě atraktivnější pro diváky. Člověk ale ani nesmí pomyslet na to, že by se něco nepovedlo nebo že by udělal sebemenší jezdeckou chybu. Je potřeba maximální soustředěnost po celý závod, není prostor pro odpočinek. V Hrušovanech se pak ještě víc líbilo, že diváci stáli těsně pod terénní částí závodu. Ale na akci se moc těším, ať už je to v Krumlově nebo v Hrušovanech," uzavřel Provazník.