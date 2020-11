Janek Vajčner pracuje v boskovické nemocnici a volný čas naplno věnuje nordic walkingu. Před časem jej napadlo, spojit sportovní výkon s dobrou věcí. Za cíl si dal ujít na trase mezi boskovickým hradem a zámkem za deset hodin co nejvíce kilometrů a dát veřejnosti vědět, že může přispět na transparentní účty zdravotnických zařízení.

Rodák z města nad řekou Dyjí splnil boskovickou část výzvy v úterý na Den boje za svobodu a demokracii. Celkově za 600 minut ušel 57,92 kilometrů a nastoupal 4 363 výškových metrů. Již v sobotu bude ve výkonech pokračovat ve znojemských Karolininých sadech. „Propojil jsme své aktivity. Mám teď dovolenou a stejně bych trénoval. Využiji ji smysluplně a uspořádám akci, která ve mě zraje již delší dobu. Chtěl jsem poprosit, aby lidé přispěli na účet 281393292/0300 Dětské léčebny pohybových poruch v Boskovicích. Každá stokoruna se počítá,“ vyzval Vajčner.

Extrémní výzvu uzavře v sobotu ve Znojmě. Od osmé hodiny ranní do šesté večerní hodlá ujít co nejvíce kilometrů nahoru dolů tamějšími Karolininými sady. Vajčner se v královském městě kousek od rakouských hranic narodil a má tam rodinu i spoustu přátel. „Jsem znojemský patriot. Zdejší nemocnice ve spolupráci s městem Jevišovice a Okresní hospodářskou komorou zřídila také transparentní účet 5960276349/0800 a chci poprosit lidi, aby ji taktéž podpořili,“ řekl propagátor nordic walkingu.

Iniciativou chce veřejnost zvednout od počítačů a připomenout jim, že pohyb je nejlepší prevencí. „Nordic walking je hlavně o zdraví. Budu rád, když se zájemci v sobotou dojdou podívat. Samozřejmě za dodržení všech hygienických opatření,“ dodal Vajčner.

Znojmo pro něj bude o to náročnější, jelikož podobný výkon jako v Boskovicích podá už podruhé za týden. „Teď regeneruji. Je to hlavně o hlavě. Když v tom člověk vidí smysl, tak to účel splní,“ uzavřel sportovec.