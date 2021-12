Janek Vajčner je znám svými extrémními výzvami. Jeho benefiční akce vždy mají potenciál oslovit širokou veřejnost. Vloni na podzim chodil nahoru a dolů s nordic-walkingovými holemi nejen ve Znojmě, ale i jiných městech, aby podpořil Jihomoravské dětské léčebny. Pro přelom letošního a příštího roku vymyslel akci Toulavé klacky.

Jejím cílem je, stejně jako v předchozích případech, podpořit zdravotnická zařízení v rámci Jihomoravského kraje, jež se starají o léčbu dětí se specifickými zdravotními komplikacemi.

Svou cestu zahájil první prosincovou sobotu v Moravském Krumlově na atletickém oválu tamější základní školy. První výzva ze šesti nesla podtitul "Pocta Slovanské epopeji".

"Byl jsem vychovaný k tradicím jižní Moravy. Od lidové kultury, folkloru, historie, vinařství až ke vztahu k přírodě a také k moravskému patriotismu. Již jako dítě mě uchvátily malby Alfonse Muchy v Slovanské epopeji. Nejen svou velikostí. V pozdějším věku jsem registroval v malbách různé výjevy z historie naší země, živé příběhy tehdejší doby a společnosti, obyčejných lidí. A jsem neskutečně rád, že se Slovanská epopej vrátila do Moravského Krumlova," objasnil Vajčner.

V rámci výzvy urazil metodami nordic runningu a nordic walkingu šedesát kilometrů. Vše stihl za sedm a půl hodiny. "Bylo to náročné, na krev, ale užili jsme si to. Počasí se nám měnilo hodinu co hodinu, ale nakonec jsme to zvládli," oddechoval sportovec.

Do Krumlova jej přišli podpořit fanoušci i náhodní kolemjdoucí. "Vyzkoušeli si i nordic walking, jak rekreačně kondiční, tak v závodní podobě. Někteří z podporovatelů dokonce stihli i navštívit nádhernou Slovanskou epopej! Pro mě osobně bylo úžasné a překvapivé setkání po dvaceti letech s mojí spolužačkou Míšou ze studia oboru rekreologie na Univerzitě Palackého v Olomouci," líčil Vajčner.

Do konce dubna následujícího roku má v plánu ujít ještě pět tras v různých lokalitách. "Další měla být na Slovensku v Rohožníku, ale kvůli tamější situaci jsme vymysleli náhradní místo v rámci jižní Moravy. Akce se uskuteční 18. prosince v Národním parku Podyjí a bude spojená se soutěží pro věřejnost," lákal propagátor nordic walkingu.

Jeho tempo po ukončení všech šesti výzev na jaře zvolní. "Potvrzuje se mi, že už je čas skončit, po těchto benefičních výzvách. Nepokoušet své zdraví. Mé tělo i hlava už říká dost, jít neustále přes bolest, únavu až na dno svých veškerých sil. Za ty roky, už to stačilo a je třeba se věnovat, pro mě nyní, smysluplnějším věcem. Nejsem profesionální sportovec, mám skvělou práci, úžasnou rodinu a děti, spoustu přátel, ozdravné aktivity pro veřejnost a milované housle," uzavřel Vajčner.