Ještě v polovině prosince počítali organizátoři z běžeckého oddílu Rabbits Znojmo, že slavnostní čtyřicátý ročník Vánočního běhu Elektrokovu uspořádají. Tradiční závod, který sportovci absolvují vždy den po Vánocích, však letos doznal změn. Výsledky z desetikilometrového okruhu poměří běžci pouze online.

Za přesun do virtuálního prostoru může přechod do čtvrtého stupně PES. "Holt, nejsme schopni jubilejní ročník uspořádat klasickou formou," povzdechl si Jakub Šigut z Rabbits Znojmo. Zájemci se mohou registrovat online na webu rabbitsznojmo.cz do dnešní půlnoci. "Startovné se letos díky sponzorovi neplatí," řekl Šigut.

Závodníci si pak startovní čísla mohou vyzvednout ve středu mezi čtrnáctou a šestnáctou hodinou a v den konání Vánočního běhu od půl deváté do půl desáté dopoledne v Horním parku ve Znojmě.

Účastníci se na známou trať vydají individuálně pětadvacátého prosince. "Po doběhu stačí, když do události na Facebooku pošlou vyfocený čas. Potom vyhlásíme vítěze jendotlivých kategorií, pro něž máme nachystané hodnotné ceny," burcoval Jakub Šigut.

Loňský devětatřicátý ročník ovládl Vojtěch Čabala časem 36:41, mezi ženami uběhla nejrychleji desetikilometrovou trasu Nikola Procházková za 43:58.