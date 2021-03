Na turnaji, jehož vítěz musel v průběhu jednoho večera porazit tři soupeře, šlo o jediný ženský zápas. Ve třech kolech se Bulínová utkala s Klárou Strnadovou, se kterou v té době prohrávala na vzájemné zápasy 1:2. „Cítila jsem, že by fyzička mohla být lepší, a kdybych o zápasu věděla dřív, určitě bych tomu tréninky přizpůsobila. Cítila jsem se ale dobře, věděla jsem, že když ten zápas přijmu, dokážu podat dobrý výkon,“ líčí česká reprezentantka muaythai.

Přesto, že do poslední chvíle doufala v rozhodující kolo navíc, nakonec Strnadové podlehla. „Na podmínky, za jakých jsem do zápasu šla, jsem s předvedeným výkonem poměrně spokojená. Souboj to byl vyrovnaný, rozhodlo až třetí kolo, kde mi trošku došly síly a už jsem se nedokázala hecnout,“ vysvětluje Bulínová. „Celý zápas jsem si ale užila a myslím, že kdybych měla na přípravu víc času, mohla jsem i vyhrát,“ dodává zápasnice znojemského klubu SK Valetudo.

Ve vloženém ženském zápase se měla Strnadová původně utkat se Slovenkou Monikou Chochlíkovou, ta ale nakonec kvůli pozitivnímu testu na koronavirus nenastoupila. „Aby se ženský zápas udržel, hledali pořadatelé náhradu, a tak oslovili mě. Celá organizace má skvěle zvládnuté promo, šlo o velkou akci, na kterou jsem se původně těšila v roli diváka. Když jsem pak dostala možnost se zúčastnit, nemohla jsem odmítnout,“ objasňuje Bulínová.

Jelikož ale ani ona v současné situaci neví, kdy se dalšího souboje dočká, nebyla to pouze atraktivita projektu, co ji zlákalo. „Bála jsem se, že si dlouho nezazápasím, a tak jsem do toho šla. Světové hry, které se měly letos v Americe konat, se posunuly na příští rok. Mezinárodní federace sice vydala nový seznam turnajů, které by se měly v rámci kvalifikace konat, ale člověk nikdy neví,“ říká Bulínová, která má účast na Světových hrách jistou.

A stejně jako při sobotním zápase Oktagonu, také ve Spojených státech si před soubojem navlékne pro štěstí ponožky s motivem kiwi. „Začali mi tak říkat kamarádi a já toho využila, kiwi se stalo mým symbolem a ponožky zase klasickým předzápasovým rituálem. Dříve jsem před soubojem jedla i jeho sušenou verzi, ale od toho už jsem upustila. Bývám nervózní a kiwi mi nedělá moc dobře na žaludek,“ usmívá se studentka Masarykovy univerzity.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ