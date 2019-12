Účastníci klání vybíhali den po Vánocích ze znojemského Horního parku. Překonat museli převýšení sto dvaceti jedna metrů. Trasu o délce deset tisíc pět set osmdesát čtyři metrů absolvoval nejrychleji Vojtěch Čabala. „Bylo to super,“ nemohl vydechnout těsně po doběhnutí šestadvacetiletý borec. Okruh o délce bezmála jedenácti kilometrů zdolal za šestatřicet minut a jednačtyřicet sekund. Za sebou nechal na druhém postu Tomáše Kříže s časem 36:57. Bronzovou medaili vybojoval Lukáš Soural s dobou běhu 37:15.

Cílovou pásku Vánočního běhu proťal po více než čtyřiapadesáti minutách i jeden ze zakládajících členů závodu Jiří Tima. „V prvním ročníku nás bylo sedmnáct. Lidi chodí. Chytlo se to. Počasí bylo dobré. Pamatuji roky, když byla námraza, padal sníh a panovala strašná zima, teď je to krásné,“ shrnul Tima. Dle jeho glosy závod zúčastněným prospěje. „Je to fajn, lidi se po bramborovém salátu a řízcích vyblbnou a trochu shodí,“ dodal se vtipem na rtu Jiří Tima.

Skotský kilt jako soutěžní úbor zvolil Marek Pavel, jenž se běhu Elektrokovu zúčastňuje pravidelně již od svých mladistvých let. „Zima mi v tom není,“ odpovídal Pavel na otázku, jestli jest pod kouskem plátna tak, jak jej příroda stvořila. Jeho obleček neměl se Skotskem nic společného. „Prostě se mi to líbí. Parádně se mi v tom běží, nikde nic neškrtí. Víme, že pod skotským kiltem je jen příroda. Jsem pod tím naostro,“ dodal borec z Kozlova, který proběhl cílem v čase 1:00:38.

Naproti tomu maximálně zateplena vstoupila na trať i vítězka ženské kategorie Nikola Procházková. Ta s čelenkou a jinými izolačními vylepšení proťala poslední centimetry trati v čase 43.58. Na druhém místě za sebou nechala znojemskou Veroniku Přistálovou se ztrátou 2,6 sekundy. Bronzovou medaili vysoutěžila Barbara Grabner s dobou běhu 46:37.

VÁNOČNÍ BĚH ELEKTROV ZNOJMO 2019

MUŽI:

Vojtěch Čabala: 36:41

Tomáš Kříž: 36:57

Lukáš Soural: 37:15

ŽENY:

Nikola Procházková: 43:58

Veronika Přistálová: 46:18

Barbara Grabner: 46:37