Tým ze znojemské části Přímětice ovládl v uplynulém ročníku 2019/2020 krajský přebor, když ze třinácti utkání devět vyhrál a vysloužil si čtyřiapadesát bodů. ČVS totiž upravil postupový a sestupový klíč. Podle trenéra přímětických borců Marka Jakubce tím odpadly starosti spojené s finálovým turnajem v Brně a kvalifikací. „Radost tady je, zároveň se jedná o velký závazek a hodně práce, protože bychom to v příští sezoně chtěli uhrát,“ řekl Jakubec Znojemskému deníku. Konkurence dle něj bude veliká. „Svaz se k tomu postavil tak, že tam nechali i družstva z extraligy plus vítězné mančafty z krajského přeboru,“ dodal kouč kadetů Znojma.

Nejen jeho svěřenci, ale i další členové VK PFN, se zapojili do facebookové výzvy Dej to… pro sebe a pro svůj tým. Volejbalisté se v rámci ní připravují doma na příští sezonu. Pod vedením bývalého extraligového hráče a znojemského odchovance Radima Hrušky mohou sportovci a sportovkyně zdokonalovat svůj volejbalový um. „Základním tréninkovým obdobím je jeden měsíc, v každém týdnu dostanou členové jiný tréninkový plán,“ uvedli trenéři oddílu na své sociální síti. Účastníci své výkony zapisují a dokumentují pomocí fotek či videí. „Smysl to má pro ty, kteří na sobě chtějí opravdu zapracovat a věří si, že to dají!“ burcovali znojemští volejbalisté.