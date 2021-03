„Pauza od sportu už je dlouhá, proto jsme hledali alternativy, jak lidi zapojit zpátky do tréninkového procesu. Přimět je vstát z gauče a trošku rozbít depresivní atmosféru současné doby,“ říká manažer a trenér znojemského florbalového klubu Jan Šťastník.

Podobnou akci vyhlásil znojemský celek už v listopadu. Do tehdejší výzvy Běháme za Florbal Znojmo se zapojilo přibližně 130 členů klubu. „Zapojili se naši členové i jejich rodinní příslušníci. Naběhali jsme téměř šest a půl tisíce kilometrů. Dvojnásobek počtu naběhaných kilometrů jsme pak v materiálním vybavení darovali dětskému centru Kruh Znojmo. Anonymní dárce z řad rodičů navíc centru věnoval hotovost v hodnotě počtu naběhaných kilometrů,“ těší znojemského lodivoda.

Tentokrát florbalisté výzvu rozšířili na všechny znojemské kluby. „Nejdřív jsme chtěli vyzvat jiné florbalové celky z České republiky, nakonec jsme ale záměr přehodnotili a zaměřili se na vlastní region,“ povídá znojemský kouč.

Do výzvy se zapojili třeba hokejoví Orli nebo fotbalové SC. „Z řad Orlů se účastní jen mládež, protože dospělý tým není v současné chvíli pohromadě. Fotbalisti pak zapojili mládež i muže, kteří se připravují na jarní část MSFL. Objevila se i překvapení jako taekwondo nebo squash. Tyto kluby mají menší členskou základnu, než jiné sporty ve Znojmě, ale snaží se nastartovat členy a udržovat s nimi kontakt,“ pochvaluje si Šťastník.

Před týdnem bylo v aplikaci, která naběhané kilometry monitoruje, zaregistrováno přes 200 uživatelů. Ti v prvních dvanácti dnech od zahájení výzvy zaznamenali pět tisíc kilometrů. „Vytyčili jsme si cíl minimálně deset tisíc kilometrů za měsíc. V optimistické variantě patnáct,“ vysvětluje zkušený manažer.

Zapojit se můžou i zájemci, kteří nejsou členy žádného ze znojemských sportovních klubů. „Zapojili se i fanoušci. Každý účastník si vybere, za koho chce běhat a tento klub pak ve výzvě reprezentuje. Výzva není limitovaná místem ani bydlištěm, běhat může kdokoliv a kdekoliv. Na klubových stránkách máme jednoduché video s návodem k registraci, zvládne to opravdu každý,“ přibližuje znojemský stratég.

Dosud zaznamenal řadu pozitivních ohlasů. „Třeba v rodinách má výzva mnohem větší dosah, než jsme čekali. Rodiče běhají s dětmi a pojali to jako rodinnou aktivitu. Jakákoliv sportovní akce je v současné době pozitivní,“ myslí si Šťastník.

Drobné negativum spatřuje pouze v termínu zahájení výzvy. „Při únorovém startu byly extrémní mrazy a spoustu lidí mínusové teploty odradily. Výzvu jsme plánovali dopředu a chtěli ji spustit co nejpozději, aby bylo hezké počasí. Na druhou stranu jsme pracovali s variantou, že se od prvního března možná rozjedou klasické tréninky. Když teď vidíme, jaká je situace, mohli jsme začít později,“ uvědomuje si stálice znojemského florbalu.

Po víc jak čtyřech měsících bez soutěžního zápasu už se těší až se vše vrátí do starých kolejí. „Na posledním turnaji jsem byl s dětmi 12. října. Loučil jsem se s nimi s tím, že se dalších čtrnáct dní na zápas nepodíváme. V tě době nikdo netušil, že z toho bude půlroční pauza. Hodně jsme vítali prosincové období, kdy se mohlo sportovat po deseti lidech. V rouškách to ale není ideální. Přeju si, ať se sport vrátí do normálu a můžeme dál dělat, co máme rádi,“ dodává Šťastník.